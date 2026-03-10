下體驚見白色不明物體！醫生證實陰蝨　男病人聽錯傻問1句超爆笑

聽錯字詞，隨時鬧出笑話！台灣1名醫生在網上分享病例，1名男病人前來求診，表示「陰毛有白色的東西」，醫生證實是陰蝨，並問「會癢嗎？」，男病人愕然反問「是用飼料養嗎？」，相信他將「癢」聽錯為「養」，以為醫生詢問他「會養嗎？」，因而鬧出笑話。



泌尿科廖奕安醫師在上載其他病人的陰蝨，指出陰蝨是性傳染病的一種，飼料就是人血，一般晚上出來活動，「拉出來的排泄物會造成皮膚癢」。（threads@std_god圖片）

醫生︰會癢嗎？ 病人將「癢」聽錯為「養」反問

泌尿科廖奕安醫師在threads表示，有病人前來看診，表示「陰毛有白色的東西」，廖醫生為他檢查，指出「是陰蝨喔。你看，牠會動」，並問「會癢嗎？」，病人望向醫生露出疑惑表情，反問「是用飼料養嗎？」，相信病人將「癢」聽錯為「養」，以為醫生詢問他「會養嗎？」。

廖醫生詢問「會癢嗎？」，病人望向醫生露出疑惑表情，反問「是用飼料養嗎？」，相信病人將「癢」聽錯為「養」，以為醫生詢問他「會養嗎？」。（AI生成圖片）

陰蝨排泄物造成皮膚癢

廖醫生上載其他病人的陰蝨，指出陰蝨是性傳染病的一種，飼料就是人血，一般晚上出來活動，「拉出來的排泄物會造成皮膚癢」。

患者完全刮毛 高溫清潔個人衣物及床單寢具

廖醫生過往曾指出，陰蝨是極小寄生蟲，大約只有1毫米左右，所以很難被發現，透過性接觸或手部接觸，容易寄生在毛髮茂密的地方，例如陰毛，一旦被陰蝨叮咬，患者會出現嚴重搔癢感，皮膚出現紅色斑點，患者必須將陰毛、肛門或大腿等地方的毛髮全部刮除，減少蟲卵依附，並用50°C以上的高溫清潔，才有效殺死陰蝨及蟲卵。

