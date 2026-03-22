港男遊韓登入YouTube　港女生2個月後入住助登出　網上相認掀熱議

到外地旅遊入住酒店或旅館，或可能會在酒店的影音裝置登入自己的串流平台賬號，以收看自己喜歡的電視節目或電影，但切記退房前要登出。最近1名香港女生在社交平台發文，表示日前到韓國首爾遊玩時，發現房間內的電視已有YouTube Premium的登入紀錄，從賬戶名稱推測對方應為香港人，女生其後幫忙登出，並在網上發文，直接喊話「幫你log out咗！下次記得啦」。帖文引來大批網民討論，更引出忘記登出YouTube賬號的男子現身，不但向樓主道謝，並表示自己下次會加倍小心。



有香港女生最近在社交平台發文，表示日前到韓國首爾遊玩時，其房間內的電視竟已有YouTube Premium的登入紀錄，從賬戶名稱推測對方應為香港人，已代為登出。（Threads圖片）

香港女生助港人前住客登出YouTube賬號

該名香港女生在Threads上發文，並上傳照片，顯示於1間酒店房間內的電視，有人忘記登出YouTube賬號。樓主在帖文中表示，照片拍攝於韓國首爾，更點名賬戶名稱及提醒對方沒有登出，「Kam Lun！你去完首爾冇log out個YouTube啊，幫你log out咗！下次記得啦」。

2港人網上相認掀熱議

帖文一出，隨即有大批網民留言熱議，其中有人上傳對話截圖，顯示他向友人分享帖文後問道「係咪你嚟㗎？」，對方亦直接承認，「樓主可以放心了，驚太多留言你睇唔到」。不過，其後忘記登出YouTube賬號的男子現身帖文留言區，透露自己早於今年1月中前往首爾，由於打算一邊吃韓式炸雞一邊看影片，「估唔到咁快有香港人租呢間房」，又感謝樓主的熱心幫忙，「多謝妳嘅提醒，下次我會小心㗎啦」。

帖文一出，隨即有大批網民留言熱議，其中有人上傳對話截圖，顯示他向友人分享帖文後問道「係咪你嚟㗎？」，對方直接承認。（Threads圖片）

部份網民則分享自身類似經歷，又笑言「我會幫佢subscribe（訂閱）我嘅YT channel（頻道）」、「做乜咁誠實用全名…」、「我去日本又係冇登出到youtube，返到香港兩星期，發現推薦咁多日本人釣魚嘅片，再睇返啲紀錄先知下一手喺咁用我account睇片，即刻登出日本部電視」。