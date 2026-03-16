有片｜九巴女子打尖被阻！硬闖車廂吼：憑什麼攔我　後續大快人心

乘搭巴士應該按規矩排隊，不應「打尖」。本港Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」近日流傳影片，指尖沙咀廣東道有1名女子欲「打尖」登上281A九巴，引起其他乘客鼓譟，女子與乘客爆發罵戰，其間「發爛渣」揚言其他人沒資格攔阻她，怒吼：「不要吵！你憑什麼擠我！」目擊者透露，女子隨後邊罵人邊後退，結局「大快人心」，寄語「希望大家如果都遇到呢啲不公嘅事，請緊記要齊心發聲」。



影片引來網民熱議，紛紛批評女子離譜，又大讚乘客及司機「做得好」，「同呢啲人講規矩冇用㗎」、「不知所謂」、「一定要團結發聲」。



乘搭巴士應該按規矩排隊。（資料圖片）

乘搭巴士要注意排隊位置。有乘客於Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」發布影片，指在尖沙咀廣東道排隊上九巴281A 時，有1名排在九巴215X隊伍的女子突然「打尖」欲上九巴281A，排第一及二的乘客於是向女子表示隊尾在後面，惟女子辯稱自己沒有「打尖」，「說自己剛剛只是剛好排在215X隊那邊是準備要登上此車（281A）」。

九巴女子排錯隊 想打尖上車與乘客罵戰

樓主表示，女子隨後想強行登上巴士，引起其他排隊乘客鼓譟，司機也向女子指示正確排隊位置，惟女子沒有離開排隊，反而怒罵其他乘客沒資格攔截她，乘客則質問她她「憑什麼打尖」。

女子欲登車被阻，站在巴士車頭位置與多名男乘客爭吵。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

女子欲登車被阻，站在巴士車頭位置與多名男乘客爭吵。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

女子欲登車被阻，站在巴士車頭位置與多名男乘客爭吵。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

女子不滿被攔阻怒吼：你憑什麼擠我！

影片長30秒，見到穿黑衣的女子，正站在巴士車頭位置與多名男乘客爭吵，自顧自講述她排另1條隊原因，其間「發難」以普通話怒吼「不要吵也不要擠我！你憑什麼擠我」。男乘客同樣以普通話大聲喝斥「你憑什麼插隊？我們都在講道理！」，惟女子反罵「你沒有講道理！」，直至影片結束雙方仍在爭吵。

女子邊罵人邊下車 目擊者曝後續

樓主補充，女子之後邊罵人邊後退落車，與後面乘客爭吵，最終沒有上車，「她一邊罵人一邊慢慢退後落車，並繼續跟後面的乘客爭吵，幸運的是最後這名乘客並沒有上車」。

樓主最後寄語「感謝大家守秩序的人也會一起開聲，希望大家如果都遇到呢啲不公嘅事，請緊記要齊心發聲」。

乘搭巴士要注意排隊位置。（資料圖片）

網民讚乘客及司機做得好：團結就是力量

網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚乘客及司機「做得好」，「自己唔排隊話人唔講道理？」、「同呢啲人講規矩冇用㗎」、「不知所謂」、「排一邊隊上另一架車可以，但要另一邊嘅隊上晒先」、「團結就是力量」。