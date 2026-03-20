文昌誕背景＋6個拜神最佳時間　揭家中文昌位提升運勢風水佈局

農曆二月初三（今年西曆3月21日）是文昌帝君生日，台灣命理專家高宏寓指出，文昌帝君不僅掌管文學，也管人間福壽，若民眾想祈求學業、事業順遂或開運，可把握6個黃金時段拜拜。



命理專家高宏寓表示，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是文昌星的化身，主宰人世間福祿與聲名，同時也是飛鸞闡化、開智救劫、功名祿位之神，《歷代神仙通鑑》稱文昌帝君：

上主三十三天仙籍，中主人間壽夭禍福，下主十八地獄輪迴。

文昌帝君不僅僅是掌管文學，更是掌管人間的福壽。

命理專家高宏寓表示，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是文昌星的化身，主宰人世間福祿與聲名，同時也是飛鸞闡化、開智救劫、功名祿位之神。（Instagram@hobbes.life）

文昌帝君天賦絕世，正己守道，好善樂施，廣興文教，受到百姓愛戴，也受到歷代朝廷詔封，因而有「北有孔子、南有文昌」之說，是儒家與道家文化的典範，也是文人學子、求科名最受尊奉之神祇。

高宏寓指出，職場求職者、轉職離職者、中年失業者、情感失意者、投資理財者、考試學測者、藝術文創者、執照考證者或是身為企業雇主的經商者、開店創業者，或是自覺「時運不濟者」、「事與願違者」更需要好好保握時機，拜文昌帝君最靈驗。

拜文昌帝君的好時辰

卯時（清晨5時10分至清晨6時50分）

辰時（早上7時10分至早上8時10分）

巳時（早上9時10分至早上10時10分）

午時（上午11時10分至下午12時30分）

未時（下午1時10分至下午2時50分）

酉時（傍晚5時10分至晚上6時30分）



居家風水文昌位之風水佈局

2026年風水文昌位是屬「東北方」，象徵生氣蓬勃，充滿生機，可於巳時（早上9時10分至早上10時10分）運用地理磁場來補強自身文昌運，掛上1幅旭日東昇圖或是抽象畫，提升靈性，象徵步步高升。

此外，桃花貴人位是屬「中宮」，想增加職場生活貴人運的或是新戀情，可買束紅百合和紅玫瑰，有助提升生活質感。

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