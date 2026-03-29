清明節陽氣旺盛轉大運　五大生肖獲祖先加持迎橫財　榜首迎暴富期

清明節陰氣退散、陽氣升發。



台灣清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，5生肖自帶敏銳直覺和超強執行力，這段時間可說是最好的發財時機，有如祖先加持，第1名憑藉專業與熱忱得到春天財氣的大力照顧！

示意圖（Unsplash@Braňo）

TOP5 生肖龍

他們天生就有一股「不甘平凡」的霸氣，清明節又是陽氣上升最快的時候，完美對上他們原有的特質，尤其吸引「大咖貴人」接近，只要敢站上高處、勇於表現自己，就能靠「名聲」飛黃騰達。

TOP4 生肖鼠

清明節這段時間，當別人還在規劃連假出去逍遙，肖鼠已經從新資訊裡找到發財的突破點，清明代表「清澈與明亮」，這股能量將使他們的觀察力變得更加敏銳，無須用到太多體力，善用這個資訊落差就能走在「錢潮」最前端。

TOP3 生肖蛇

他們憑藉精準觀察力判斷最佳賺錢機會，尤其清明這段時間，將展現出令人敬畏的冷靜與智慧，優雅處理更複雜的財務合約或資產配置，不用滿頭大汗也能抱走真金白銀。

TOP2 生肖牛

他們在冬天默默耕耘，春天即將迎來收穫，清明既是播種的季節，也是檢視過去成果的時刻，生肖牛賺錢不靠運氣、不投機取巧，在穩定成長中熬過風浪，對他們而言，這段時間就像是「領到過去辛苦得來的獎勵」，保持一貫的踏實作風，財富便會如老樹扎根般越存越厚。

TOP1 生肖狗

肖狗可說是12生肖中最勤奮的財富守護者，清明節象徵新氣象的開始，他們貫徹「早起的鳥兒有蟲吃」的信念，在處理商務談判或帳務時，得以搶佔先機，以「細膩服務、積極態度」爭取到最好的分潤，同時累積好口碑，維持好專業與熱忱，春天的財氣將優先流向自己。

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