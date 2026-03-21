四大星座男天生孤寒極自私　遇壓力即賣慘博同情　他擅長轉移焦點

最近星座圈有個熱門話題，那就是「哭窮男」。



根據「搜狐網」指出，有些男生一遇到錢的問題，就喜歡把自己說得很慘，甚至靠這招博取同情。這其實和性格有關，尤其有幾個星座男最容易出現這種情況。想知道是哪四個嗎？一起來看看他們的特質吧！

示意圖（Instagram@tvn_drama，電視劇《在大韓民國成為屋主的方法》劇照）

金牛座：重視物質，壓力來時放大困境

金牛座男性普遍重視物質生活品質，對金錢與安全感有較高需求。一旦面臨經濟壓力，容易產生強烈焦慮與不安。

在這種情況下，他們有時會透過誇大自身困境的方式來尋求理解與同情。雖然這樣的表達可能暫時減輕心理壓力，但長期而言，可能影響他人對其真實狀況的信任。

雙子座：擅長表達，轉移焦點的應對方式

雙子座男性口才靈活、反應敏捷，擅長吸引他人注意。在面對經濟問題時，他們可能會以「哭窮」作為一種策略，藉此轉移焦點，避免正面面對自身困境。

這種方式雖然能在短時間內減輕壓力，但若長期依賴，反而可能讓問題持續累積，難以真正解決。

處女座：謹慎理財，卻以低調掩飾焦慮

處女座男性向來以細心與謹慎著稱，對金錢管理也相對保守。然而，當經濟壓力出現時，他們內心的不安可能比外表更加強烈。

因此，有些人會選擇以「哭窮」來掩飾內在焦慮。這種做法雖有助於暫時紓壓，但也可能在無形中錯失資源與機會。

射手座（人馬座）：樂觀外表下的逃避傾向

射手座男性多半給人開朗、愛自由的印象，喜歡享受生活。然而，當現實中的經濟問題出現時，他們有時會以「哭窮」來掩蓋內心的不安與尷尬。

這種帶有逃避性的應對方式，雖然能短暫減輕壓力，但長期來看，可能影響其在現實層面的發展與機會掌握。

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