逾期逗留被帶入小房間！內地女生交$330罰金　網民：人性化處理

離港返回內地時突然被卡住，最後還要罰330元！有內地女生分享離港時被卡在出入境閘機，之後被香港入境處人員帶入小房間填表，表示超出逗留時間，要交「330元罰金」才能離去。網民提醒這筆不是「罰金」，而是入境人員即場幫他辦理延期逗留的手續費，屬「人性化處理」、「逾期逗留是刑事犯罪」。女生理解後也提醒網民要仔細看清楚入境時收到票據的逗留期限。



小紅書女生離港時被帶入小房間，因逗留期限已過要交330元罰款。（小紅書圖片）

離港卡在自助閘機 被帶入小房間罰330元

有內地女生在小紅書分享，來港旅遊時記錯了港澳處行證的到期間，由香港入境時被卡在自助閘機的中間，直至香港入境處人員走過來解釋「超時間了」，隨即被「請進小房間」填表單，最後送了罰金330元從員工通道離開。她說幸好這次事件不影響通行證下次的簽注使用，溫提網民要留意好入境收到的票據上寫的到期時間。

照片所見，樓主原本的票據逗留時間是至3月15日，更新後改為3月16日，許可延長逗留的費用是330港元。

內地旅客持往來港澳通行證訪港，一般而每次逗留不可超過7天。（資料圖片）

網民：不是罰單是入境處人性化處理

網民提醒，香港入境處收的不是罰款，而是辦理延期逗留的手續費，但提醒不要以身試法，試試可逗留多久，「延期逗留的最高懲罰可不止罰款哦」、「這可不是罰單是入境處人性化處理給你延期了，真嚴格起來得上法庭，逾期逗留是刑事犯罪」、「主要是不能讓非故意滯留的正常旅客滯留在香港成為非法逗留人士，所以人性化處理、「澳門一天（逾期逗留）就是300多，最多可滯留26天」、「逗留時間從次日開始 算到完整7x24小時之後那一天（小白條所記日期）的23：59」。

2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡，對出空地人流眾多。（黃寶瑩攝）

內地旅客一般可在香港逗留7天

一般而言，內地旅客持往來港澳通行證訪港，可簽發3個月1次簽注、3個月2次簽注、1年1次簽注或1年2次簽注，每次在香港逗留不超過7天。

而據香港《入境規例》所訂定的應繳費用，改變逗留條件（包括延長逗留期限）的費用，一般為330元。

油麻地警署是內地旅客的打卡聖地：

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170國家或地區可免簽來港逗留7至180天 可網上申請延長逗留

據入境處資料，現時約有170個國家或地區護照持有人可無須申請簽證來港旅遊，並逗留7至180天。訪港遊客必須於逗留期限屆滿當日或之前離港，如有特殊原因或困難要延長逗留，可於逗留期限餘下14日內遞交網上申請，處方會按個別情況考慮。下列人士不適合網上申請延長逗留期限，可於辦公時間到入境事務處總部遞交申請：

1. 在遞交申請時，你並非身在香港；

2. 在領取「電子簽證」時，你將不會身在香港；

3. 你的逗留期限已屆滿；

4. 你原來的逗留條件為外籍家庭傭工，並已獲准更改以訪客身份留港；

5. 你現在是以香港非永久性居民身份逗留在港（如以僱傭工作或學生身份留港）。