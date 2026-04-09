六合彩結果｜今期4.9獎金1400萬即時攪珠｜即看中獎號碼+派彩獎金

撰文：旺仔
出版：更新：

今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（4月9日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$14,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

4.9今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

中獎號碼：13、16、24、43、44、45 特別號碼 ： 40
攪珠期數：26/038
預計頭獎：$14,000,000
資料來源：香港賽馬會
中獎去個旅行？即搶 Trip.com 酒店5%優惠！

六合彩結果｜今期4.9獎金1400萬即時攪珠

頭獎：每注獎金$--，--注中
二獎：每注獎金$--，--注中
三獎：每注獎金$--，--注中

六合彩｜中獎獎金算法

六合彩中獎獎金算法

中獎

中獎號碼

獎金

頭獎中6個字

6個「攪出號碼」

因應中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字

5個「攪出號碼」+「特別號碼」

因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字

5個「攪出號碼」

因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字

4個「攪出號碼」+「特別號碼」

$9,600

五獎中4個字

4個「攪出號碼」

$640

六獎中3.5個字

3個「攪出號碼」+「特別號碼」

$320

七獎中3個字

3個「攪出號碼」

$40

六合彩資料圖片

4.11 下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在4月11日攪珠。

攪珠期數：26/039
預計頭獎：
截止買六合彩時間：4月11日晚上 9:15
去旅行行大運，即搶Agoda酒店5%優惠！

六合彩攪出最多號碼(近10期)

六合彩攪出最多號碼

45號

4次

28號

4次

9號

3次

18號

3次

23號

3次

26號

3次

49號

3次

6號

2次

7號

2次

8號

2次

香港10大幸運投注站

香港10大幸運投注站 - 中頭獎次數 (至2026年1月30日)

屯門市廣場

屯門市廣場第3期地段277號地下

48次

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

47次

荃灣青山道

荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖

41次

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

41次

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

41次

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖

37次

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖

36次

大埔廣場

大埔廣場地下商場7號舖

35次

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

35次

大埔廣褔道

大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

30次

近10期六合彩結果號碼

近10期六合彩結果號碼

26/037

07/04/2026

8,23,25,29,33,34+49

26/036

04/04/2026

20,28,32,35,40,45+43

06/035

31/03/2026

9, 18,19, 20, 28, 32+44

26/034

28/03/2026

11,21,26,27,42,45+19

26/033

26/03/2026

12,17,23,27,28,37+3

26/032

24/03/2026

6,9,22,26,44,49+7

26/031

21/03/2026

5,9,11,18,23,47+24

26/030

19/03/2026

2,6,8,33,41,45+48

26/029 TUS

17/03/2026

16,18,22,28,45,49+13

26/028

12/03/2026

7,13,14,16,26,30+34

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