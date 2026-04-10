女棋手與卡爾森對弈興奮邀自拍　棋王微笑合影　轉頭秒舉報其違規

德國日前舉辦一場國際象棋賽，場上卻出現一段令人哭笑不得的違規插曲。



一名參賽的哈薩克棋手發現自己對弈的對手竟是世界棋王馬格努斯卡爾森（Magnus Carlsen），一時興奮拿出手機與偶像自拍，沒想到拍完後，卻立刻被卡爾森通報違規，現場氣氛瞬間變得相當尷尬。

諾曼Alua Nurman與卡爾森Magnus Carlsen的合照（Instagram@alua_nurman）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在「格倫克國際象棋節」（Grenke Chess Festival）上。18歲的哈薩克選手諾曼（Alua Nurman）與挪威棋王卡爾森準備對弈，興奮的諾曼拿出手機邀請卡爾森自拍，卡爾森也大方配合。雖然照片看起來氣氛十分融洽，後來卻出現尷尬的場面。

原來為了預防作弊，賽事明文禁止攜帶電子裝置上桌。卡爾森拍完照後，隨即起身向裁判通報對手違規。現場流出的影片可以看見，卡爾森走到場外請來裁判，裁判立刻要諾曼交出手機，讓諾曼十分難堪。

諾曼Alua Nurman與卡爾森Magnus Carlsen合照（Instagram@alua_nurman）

諾曼事後在社群媒體分享這張自拍，幽默寫下「馬格努斯還是那個馬格努斯」（Magnus stays Magnus），意指卡爾森就和往常一樣遵守規矩，對這次事件一笑置之。她透露，之前曾看過法國棋手艾蒂安巴克洛（Etienne Bacrot）嘗試自拍，所以才會想到要和卡爾森合照。

雖然外界普遍認為諾曼並無作弊意圖，但手機在職業棋賽中一直是敏感問題。像是知名AI國際象棋引擎「Stockfish」就能即時提供最佳走法，讓電子裝置成為潛在作弊工具。在參與比賽時，主辦方通常會要求選手全程關閉手機，甚至有較嚴格的機構會以金屬探測器檢查選手。

這段插曲並未影響比賽結果，最後卡爾森依然擊敗了諾曼。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】