六合彩結果｜今期4.14頭獎1800萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金
今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期二（4月14日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$18,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配
4.14今期六合彩攪珠結果／派彩
六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！
中獎號碼：8、19、22、33、44、46 特別號碼 ： 18
攪珠期數：26/040
預計頭獎：$18,000,000
資料來源：香港賽馬會
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頭獎：每注獎金$--，--注中
二獎：每注獎金$467,310，4注中
三獎：每注獎金$47,470，105注中
六合彩｜中獎獎金算法
中獎
中獎號碼
獎金
頭獎中6個字
6個「攪出號碼」
因應中頭獎注數有所不同
二獎中5.5個字
5個「攪出號碼」+「特別號碼」
因應中二獎注數有所不同
三獎中5個字
5個「攪出號碼」
因應中三獎注數有所不同
四獎中4.5個字
4個「攪出號碼」+「特別號碼」
$9,600
五獎中4個字
4個「攪出號碼」
$640
六獎中3.5個字
3個「攪出號碼」+「特別號碼」
$320
七獎中3個字
3個「攪出號碼」
$40
4.16 下期六合彩攪珠
今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在4月16日攪珠。
攪珠期數：26/041
預計頭獎：$25,000,000
截止買六合彩時間：4月16日晚上 9:15
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六合彩攪出最多號碼(近10期)
45號
4次
28號
4次
9號
3次
11號
3次
23號
3次
40號
3次
44號
3次
2號
2次
6號
2次
8號
2次
香港10大幸運投注站
屯門市廣場
屯門市廣場第3期地段277號地下
48次
中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
47次
荃灣青山道
荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖
41次
尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
41次
上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
41次
觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖
37次
九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖
36次
大埔廣場
大埔廣場地下商場7號舖
35次
上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
35次
大埔廣褔道
大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
30次
近10期六合彩結果號碼
26/039
11/04/2026
11,14,17,28,40,42+2
26/038
09/04/2026
13,16,24,43,44,45+40
26/037
07/04/2026
8,23,25,29,33,34+49
26/036
04/04/2026
20,28,32,35,40,45+43
06/035
31/03/2026
9, 18,19, 20, 28, 32+44
26/034
28/03/2026
11,21,26,27,42,45+19
26/033
26/03/2026
12,17,23,27,28,37+3
26/032
24/03/2026
6,9,22,26,44,49+7
26/031
21/03/2026
5,9,11,18,23,47+24
26/030
19/03/2026
2,6,8,33,41,45+48