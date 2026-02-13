鄰居冷氣機極殘舊！外殼脫落整部生鏽　將軍澳居民斥危險憂跌落街

殘舊成這樣，不說也看不出是冷氣機！有將軍澳居民於網上發文表示，近日留意到鄰居窗台上的冷氣機非常殘舊，側邊外殼已脫落，整部呈生鏽狀態，他覺得「真係有啲危險」，擔心會跌落街上。



網民留言笑說，「分咗體嘅冷氣機」、「散熱一流」、「方便斑鳩築巢啫」。有網民指出，屋主未必知道冷氣機情況，「屋主睇唔到喎」，建議樓主主動告知，「係咪同1層自己識嘅鄰居？你直接同人哋招呼問下啦，怕尷尬就打去管理處」。



有將軍澳居民於facebook群組「將軍澳主場」發文表示，「鄰居部泠氣機，爛到咁，都唔換，又或者拆咗都好，我覺得真係有啲危險，好彩佢有架抬住」。樓主又說，幸好有「兩條鋁角鐵扣住個殼」，否則他擔心冷氣機「早幾年已跌咗落街」。

鄰居冷氣機極殘舊 將軍澳居民憂跌落街

照片見到，樓主鄰居窗台上的冷氣機非常殘舊，側邊外殼已脫落，見到冷氣機內部，整部呈生鏽狀態。

有網民留言表示，「打風落雨，驚佢吹咗啲配件落街砸親人」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民籲主動告知：佢屋內自己睇唔到㗎

有網民留言表示，「打風落雨，驚佢吹咗啲配件落街砸親人」、「我擔心佢滴水多過擔心佢會跌落街」，有網民就猜測「我屋企兩部冷氣機壞咗都由佢塞住個窿，又唔漏水，咪唔理佢」、「仲用到，冷氣凍，點解要換？」。

有網民指出，冷氣機上下有石屎台，樓主毋須過分擔心，「有個石屎台佢溶晒都唔會跌落街啦，真關心就影畀佢睇，佢屋內自己睇唔到㗎」、「石屎台長過機，你擔心啲乜，大鑊極咪機頭坐咗落個台度」、「有幾危險，最多都係佢打風落雨入水，部機唔會跌落街」。