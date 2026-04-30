經理被老闆要求「滾」後沒上班　收解僱信指曠工　2關鍵獲賠18萬

職場隨口說氣話，隨時令公司損失慘重。上海1名在公司任職8年的資深經理，因工作問題被老闆怒吼「滾」，他聞言收拾東西離開辦公室等候消息，半個月後突然收公司解僱信，指其無故曠工，他不服將公司告上法院。一審時其索賠一度被駁回，但二審披露更多調查細節，包括人事部未曾要求他回去上班及處分，而且老闆更曾叫他「回去等消息」，最終公司被裁定違法解僱，須賠償近16萬人民幣（下同，約18.3萬港元）。



任職了8年的資深經理因工作安排與老闆發生爭執。（AI生成圖片）

老臣子被老闆要求「滾」 沒返回公司被指曠工開除

案件於4月15日由中國裁判文書網公開，事發於2020年5月15日，在公司任職8年綜合管理經理的丁力（化名）與老闆馮總（化名）在辦公室因工作安排發生爭執，馮總情緒失控大喊「滾」。丁力認為意思是他被驅逐出公司，沒作爭辯便收好東西離開，當個月未上班，待在家等消息。

同年6月9日，他收到公司的解僱信，理由是「擅自離崗、多日曠工」。丁力認為自己是遵照老闆「滾」的命令，隨即申請勞動仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同（僱傭合約），賠償159,800元。仲裁委審議後不予支持，他決定告上法庭。

丁力認為老闆「滾」的意思是是驅逐自己離開公司，當即收拾物品回家。（AI生成圖片）

一審判敗訴：證據不足證明「滾」等同「滾出公司」

一審法院認為，「滾」沒證據證明是「滾出公司」的意思，他此後不上班便構成曠工，認同公司炒人決定，駁回其索償要求。丁力不服上訴。

二審大反轉 揭老闆曾要求回家等消息

案件二審時，法院調查數個細節，丁力缺勤期間，人事部沒通知過他返回辦公室，亦沒跟進他缺勤的行為。5月22日時，公司曾托律師和丁力溝通，過程中未提到叫丁力返回上班。

最終法院撤銷原判，改判公司須支付 159,800 元人民幣（約183,500港元）賠償金。（資料圖片）

關鍵點是5月29日，丁力曾在妻子陪同下返回辦公室表示想上班，問老闆「還要不要我上班？」當時老闆只回應「先回去等消息」。

公司違法解除勞工合同 需賠近16萬

法院認為，丁力一直沒上班因公司的指令模糊。在他理解「滾」是逐出公司後，老闆及公司部門沒作處罰，也沒任何澄清，還曾叫他回家等候消息，故不能視其缺勤為曠工。法官撤銷一審判決，裁定公司違法解除勞工合同，須支付159,800 元賠償金。