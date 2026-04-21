六合彩結果｜今期4.21頭獎1300萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金
今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期二（4月21日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$13,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配
4.21今期六合彩攪珠結果／派彩
六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！
中獎號碼：特別號碼 ：
攪珠期數：26/043
預計頭獎：$13,000,000
資料來源：香港賽馬會
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頭獎：每注獎金$--，--注中
二獎：每注獎金$--，--注中
三獎：每注獎金$--，--注中
六合彩｜中獎獎金算法
中獎
中獎號碼
獎金
頭獎中6個字
6個「攪出號碼」
因應中頭獎注數有所不同
二獎中5.5個字
5個「攪出號碼」+「特別號碼」
因應中二獎注數有所不同
三獎中5個字
5個「攪出號碼」
因應中三獎注數有所不同
四獎中4.5個字
4個「攪出號碼」+「特別號碼」
$9,600
五獎中4個字
4個「攪出號碼」
$640
六獎中3.5個字
3個「攪出號碼」+「特別號碼」
$320
七獎中3個字
3個「攪出號碼」
$40
4.23 下期六合彩攪珠
今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在4月23日攪珠。
攪珠期數：26/044
預計頭獎：$
截止買六合彩時間：4月23日晚上 9:15
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六合彩攪出最多號碼(近10期)
28號
5次
44號
4次
19號
3次
17號
3次
20號
3次
27號
3次
32號
3次
40號
3次
45號
3次
46號
3次
香港10大幸運投注站
屯門市廣場
屯門市廣場第3期地段277號地下
48次
中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
47次
荃灣青山道
荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖
41次
尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
41次
上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
41次
觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖
37次
九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖
36次
大埔廣場
大埔廣場地下商場7號舖
35次
上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
35次
大埔廣褔道
大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
30次
近10期六合彩結果號碼
26/042
21/04/2026
17,20,27,32,39,46+34
26/041
18/04/2026
6,12,14,28,44,46+15
26/040
14/04/2026
8.19.22.23.44.46+18
26/039
11/04/2026
11,14,17,28,40,42+2
26/038
09/04/2026
13,16,24,43,44,45+40
26/037
07/04/2026
8,23,25,29,33,34+49
26/036
04/04/2026
20,28,32,35,40,45+43
06/035
31/03/2026
9, 18,19, 20, 28, 32+44
26/034
28/03/2026
11,21,26,27,42,45+19
26/033
26/03/2026
12,17,23,27,28,37+3