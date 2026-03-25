公屋申請│夫婦見完主任後欲離婚　妻非登記人憂無屋住想一拍兩散

縱使結婚時許下終身承諾，但並非每段婚姻都會天長地久。近日有網民在社交平台發文，表示自己正與另一半一起申請公屋，對方為登記人。不過，樓主夫妻最近吵架，甚至考慮要離婚。樓主擔心一旦在派獲公屋單位後才完成離婚程序，「我就會流浪街頭」，於是在網上向其他網民發問，「如果收到派樓信嘅話先搞離婚，房署會唔會照畀間屋佢？」。其後有網民問樓主「你要一拍兩散？」，獲回覆指「係，冷戰中」。



樓主正與另一半一起申請公屋，對方為登記人，但夫妻最近吵架，甚至考慮要離婚。樓主擔心一旦他們在派獲公屋單位後才完成離婚程序，自己會流浪街頭。(《夫妻的生活》劇照）

憂派樓後離婚「益」另一半

樓主在Facebook群組發文，表示自己與已結婚的另一半正申請公屋，申請已到見完房署主任階段，但近日與另一半吵架，甚至「吵到想離婚」，目前雙方冷戰中，「佢又冇挽留嘅心」。

樓主擔心由於申請的登記人為其另一半，假如他們獲派公屋單位，或收到派樓信後，才正式離婚的話，「佢係咪都拎唔到嗰間屋？」、「係咪都唔會畀匙個登記人？」。

樓主在文中直言，如果最後無法與另一半和好如初，便會選擇離婚，「但係又唔想益佢畀佢拎到間公屋之後先離婚，我就會流浪街頭」。（資料圖片）

網民勸及早通知房署

樓主在文中直言，如果最後無法與另一半和好如初，便會選擇離婚，「但係又唔想益佢畀佢拎到間公屋之後先離婚，我就會流浪街頭」。樓主的疑慮和提問引來眾多網民討論，不少人分享自己看法，「申請人可向房處除名申請，仍可排隊等候，但有可能會派發少一人的單位，另一位就要重新申請」、「要及早通知辦事處安排」、「申請離婚後就可以通知主任，佢會即時停止你哋輪候」、「一日未去申請離婚都冇影響，只要去了家事法庭申請了就要上報，你見完主任冇咁快派鎖匙的，收了鎖匙先申請離婚就點都趕唔走」、「你個情況，一係唔要間屋，一係轉一人排，再唔係你哋兩人傾掂，上咗樓先搞離婚」。

申請公屋正辦理離婚 需向房署申報

翻查資料，市民可向房屋署提交表格，以「更改已登記公共租住房屋（公屋）申請的資料」，包括刪減家庭成員。表格中申請者須填寫刪減原因，假如原因與「正∕已辦理離婚手續」，申請者需同時遞交有關離婚證明文件副本。