亡父默默留下18張台積電股票！值逾3000萬新台幣　女兒心情卻複雜

「最心痛是愛得太遲，有心傾訴，不可等某個日子」！台灣1名作家在網上分享，表示1位女性朋友的父親總共有4名孩子，可惜「都跟他不親」，過世時4名孩子處理亡父遺產時，才發現父親生前踏單車到證券公司購買18張台積電股票，連同其他基金，價值至少3,000多萬新台幣（約750萬港元），父親甚至「想的很遠」，為了為孩子節省遺產稅，所以用他們名字開立證券戶口。



該名父親明明只是「不懂股票的鄉下人」，為何想到購買台積電股票？原來女兒在台積電工作，他相信「台積電是家不錯的公司」，所以課金支持。朋友因為「父親的遺愛，突然多了不少存款」，但心情很複雜，她更希望父親可以在世時，「對自己好一點，或者花更多時間跟他們這4個孩子親近點」。



父親到證券公司購買18張台積電股票，連同其他基金，價值至少3,000多萬新台幣（約750萬港元）。（AI生成圖片）

父親和4名孩子都不親近

作家黃大米在其facebook專頁表示，1位女性朋友的父親住在屏東，名副其實是「1個不懂股票的鄉下人」，為人勤儉，生前與4名孩子都不親近。

留下18張台積電股票 市值3,000多萬新台幣

父親離世後，4名孩子才發現父親將300多萬（約75萬港元）退休金全部購買台積電股票，多達18張，當時股價只是200多元，父親「不是透過App也不是透過電話，而是騎着腳踏車到證券公司，用最傳統的方式來買股票」，單單是18張台積電股票，目前價值高達3,000多萬新台幣（約750萬港元）。父親每個月另有其他固定收入，多達2萬多新台幣（約5,000港元），繼續加碼購買其他基金，獲利都有超過5成。

女兒知道收入增加當然是開心，但她更希望父親「可以在世時，對自己好一點」，好好享受人生，「或者花更多時間跟他們這4個孩子親近點」。（AI生成圖片）

用孩子名字開立證券戶口 節省遺產稅

但父親怎會想到購買台積電股票？原來女兒在台積電上班，父親相信台積電「是家不錯的公司」，甚至為了替孩子節省遺產稅，父親用他們名字開立證券戶口，由於父親長期持有不同公司的股票，帳面上獲利宛如股神。

希望父親在生花時間和孩子親近

黃大米朋友因父親遺愛而突然多了不少存款，收入增加當然是開心，但她更希望父親「可以在世時，對自己好一點」，好好享受人生，「或者花更多時間跟他們這4個孩子親近點」。

生前賣掉1張台積電股票 買金鍊送給妻子

另外，父親在世時，有次覺得從來沒有好好買1件禮物送給妻子，所以趁台積電股價升至300多元時，賣掉1張股票，買了1條金鍊送給妻子，妻子當然非常開心，笑言「早知道就不要這條金項鍊，如果那張股票還留着，現在是200多萬新台幣（約50萬港元）」，但黃大米認為，朋友母親見到丈夫願意賣掉1張台積電，買金鍊慰勞自己一生對家庭的奉獻，「那份心意是無價的，也是珍貴的」。

（facebook專頁「黃大米」）