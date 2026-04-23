六合彩結果｜今期4.23頭獎2000萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金

撰文：旺仔
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今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（4月23日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$20,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

4.23今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

六合彩結果｜今期4.23頭獎2000萬即時攪珠

中獎號碼：12、23、37、38、45、48 特別號碼 ： 8
攪珠期數：26/044
預計頭獎：$20,000,000
資料來源：香港賽馬會
中獎去個旅行？即搶 Trip.com 酒店5%優惠！

頭獎：每注獎金$--，--注中
二獎：每注獎金$--，--注中
三獎：每注獎金$--，--注中

六合彩｜中獎獎金算法

六合彩中獎獎金算法

中獎

中獎號碼

獎金

頭獎中6個字

6個「攪出號碼」

因應中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字

5個「攪出號碼」+「特別號碼」

因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字

5個「攪出號碼」

因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字

4個「攪出號碼」+「特別號碼」

$9,600

五獎中4個字

4個「攪出號碼」

$640

六獎中3.5個字

3個「攪出號碼」+「特別號碼」

$320

七獎中3個字

3個「攪出號碼」

$40

六合彩資料圖片

4.25 下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在4月25日攪珠。

攪珠期數：26/045
預計頭獎：$
截止買六合彩時間：4月25日晚上 9:15
去旅行行大運，即搶Agoda酒店5%優惠！

六合彩攪出最多號碼(近10期)

六合彩攪出最多號碼

44號

5次

28號

4次

40號

4次

11號

3次

19號

3次

20號

3次

32號

3次

45號

3次

46號

3次

香港10大幸運投注站

香港10大幸運投注站 - 中頭獎次數 (至2026年1月30日)

屯門市廣場

屯門市廣場第3期地段277號地下

48次

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

47次

荃灣青山道

荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖

41次

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

41次

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

41次

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖

37次

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖

36次

大埔廣場

大埔廣場地下商場7號舖

35次

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

35次

大埔廣褔道

大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

30次

近10期六合彩結果號碼

近10期六合彩結果號碼

26/043

21/04/2026

2,4,10,11,26,44,+40

26/042

18/04/2026

17,20,27,32,39,46+34

26/041

16/04/2026

6,12,14,28,44,46+15

26/040

14/04/2026

8.19.22.23.44.46+18

26/039

11/04/2026

11,14,17,28,40,42+2

26/038

09/04/2026

13,16,24,43,44,45+40

26/037

07/04/2026

8,23,25,29,33,34+49

26/036

04/04/2026

20,28,32,35,40,45+43

06/035

31/03/2026

9, 18,19, 20, 28, 32+44

26/034

28/03/2026

11,21,26,27,42,45+19

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