向小朋友發泄情緒和體罰，可能帶來嚴重後果！小紅書有1名母親慨嘆，自己突然嚴重耳聾要住院，其間每天要打針和吊鹽水，「頭昏眼花耳朵悶堵難受」，但7歲兒子沒有致電慰問，反過來是病母致電關心兒子近況，卻遭埋怨「為什麼老是給他打電話」，而且不會關心她何時可以出院，病母慨嘆「發現孩子很冷漠」。



樓主其後透露自己一手照顧兒子，但同時自爆「這麼多年我有時候也有情緒，也會對他發脾氣大呼小叫，也會動手打他，但是那都是面對他的任性作出的無奈之舉」。許多網民留言指「你體罰他，還想你關心你？」、「你如何對待孩子，孩子如何對待你」、「打小孩就是不對」。



樓主最近突然嚴重失聰需要住院，每天都要打針和吊鹽水，但7歲兒子零慰問。（小紅書圖片）

指兒子有時任性 樓主︰會動手他

樓主在小紅書表示，兒子從小到現在幾乎是她獨自照顧，「他的大大小小都是我在操持」，若孩子有任何病痛，她都會擔心到整夜失眠，但兒子有時表現任性，所以「這麼多年我有時候也有情緒，也會對他發脾氣大呼小叫，也會動手打他」，自己其實感到無奈。

樓主嚴重失聰住院 兒子零慰問

兒子目前7歲，但樓主最近突然嚴重失聰需要住院，每天都要打針和吊鹽水，導致「頭昏眼花耳朵悶堵難受」，但兒子從來沒有致電慰問，反過來是樓主致電了解兒子近況，而他仍然沒有關心媽媽，「只是一味地不耐煩問我為什麼老是給他打電話」，即使兒子晚上在醫院留宿，「也沒問我怎麼不回去」。

兒子有時表現任性，樓主會喝罵兒子，甚至出手體罰。（《年少日記》劇照）

兒子終慰問︰媽媽，祝你早日康復

正當樓主慨嘆「男孩子終歸是養不熟」之際，樓主有次回家取衣服到醫院更換，出門時兒子表示「媽媽，祝你早日康復」，樓主稍微感到欣慰。

網民︰明白照顧小朋友並不容易，但都不要體罰

帖文引來大量網民留言，「你打仔，仲期望佢對你好？」、「體罰已是虐兒，屬於刑事罪行」、「明白照顧小朋友並不容易，但都不要體罰，會留下陰影」。

防止虐待兒童會建議先離開5分鐘 必要時尋求專業意見

防止虐待兒童會曾在官網表示，當孩子拒絕合作時，家長會感到憤怒和挫敗，這是完全正常的情緒，讓情緒爆發不代表失敗，建議家長感覺到自己即將爆發之際，允許自己先離開現場5分鐘，給予雙方冷靜空間，切勿傷害親子關係。如果發現自己經常處於情緒爆發或崩潰邊緣，或者不知道如何管教孩子，「請記住，及早尋求專業意見，可以讓教養之路走得更順」。

（小紅書）