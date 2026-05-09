兒子流鼻血衣服染血跡　路經司機遞紙巾　內地遊客感動：強硬善意

港人都是「刀子嘴，豆腐心」！有內地遊客於五一黃金周帶兒子一同遊玩港珠澳，在香港街頭散步時，兒子突然流鼻血，滴得衣服上出現1大片血跡，有路經的司機見狀馬上停車，遞上1大包紙巾，語氣強硬不容置疑，令他對「香港人強硬的善意」留下深刻印象。



有網民估計，「因為他是非法停車（香港大部份路面都不准停車），他冒着被抄牌風險遞紙巾給你，一經罰款就唔見400元，這天是白做，所以他遞紙巾給你後，他要立即開車走，也可能他也有兒女，他是很有愛心和善意」，另有網民讚揚「香港人嘴硬心軟，多數熱心腸」、「滿溢的善意，家長般的關心」。



有內地遊客於五一黃金周帶兒子一同遊玩港珠澳，在香港街頭散步時，兒子突然流鼻血，滴得衣服上出現1大片血跡，有路經的司機見狀馬上停車，遞上1大包紙巾，語氣強硬不容置疑。（AI生成圖片）

該內地遊客於小紅書以「感受到了香港人強硬的善意」為題發文憶述事件，他帶兒子在香港街頭散步時，「兒子突然流鼻血，滴得衣服上有1大片」，手忙腳亂之際，有路經的司機見狀馬上停車，遞上1大包紙巾，「語氣強硬不容置疑，必須要我們拿上，其實我們有紙也正在處理，但這個司機給我的感覺是，要是不拿他就要生氣了」。

兒子流鼻血獲路經司機遞大包紙巾

樓主對此事印象特別深刻，感悟道「連釋放善意都帶着強勢的鋒芒，一但習慣了這種設定，對香港服務業的特色疏離風格也就沒什麼不適了」。

該內地遊客於五一黃金周帶兒子一同遊玩港珠澳。（小紅書圖片）

內地遊客：感受到了香港人強硬的善意

網民留言解釋，「語氣強硬不容置疑，是因為沒空跟你客套，他要趕路，底層代碼和服務業的態度差，其實都是一樣的：我忙死了、忙死了、忙死了，你快點，別囉嗦了，趕緊的，沒空對你溫柔」、「語氣重是怕你猶疑，始終是陌生人的手，但加重語氣其實是給予你信心，我是幫你不是害你」、「香港人的邊界感被很多人誤解成了冷漠」。

另有網民表示，「如果香港人突然對你很熱心，要不是你在哭、要不就是你不舒服、要不就是你需要幫忙，安慰完幫助完他們就一窩蜂散開繼續忙了」、「哪裏都是正常人、好人多，只是生活環境導致表達方式不一樣」、「常遇到阿姨用最不耐煩的語氣說最暖心的話，很反差很可愛」、「我之前有1次在地鐵低血糖暈倒了，然後有1個先生迅速把我扶着坐下以後就衝出了車門，因為他剛好到站了，我連句謝謝都沒來得及說」。