勞動節公司發3200台幣禮券！打工仔嫌寒酸　網民︰這是炫耀文嗎？

許多地方都會把5月1日，即「勞動節」列為公眾假期，僱員可以放下工作好好休息。台灣有打工仔表示，在剛剛過去的五一勞動節，公司只是派發面值3,200新台幣（約800港元）超市禮券，批評公司做法寒酸，「勞動節應該要發至少一個月或半個月獎金才對」，故詢問網民所屬公司有何福利。



許多網民笑言「公司只會發了一堆工作讓我加班」、「什麼 ？勞動節竟然還有獎金？」、「有給很不錯」、「第一次聽到勞動節有獎金」、「其實是來炫耀？」、「看清楚勞工法例就知自己如何幸福」。



樓主指出，在剛剛過去的五一勞動節，公司派發面值3,200新台幣（約800港元）超市禮券，批評公司做法寒酸。（AI生成圖片）

公司發放3200新台幣禮券

樓主在「Dcard討論區」表示，自己在高雄上班，公司規定全年除了年中容年終獎金之外，還必須額外發放總共18,800新台幣（約4,800港元）價值禮券，通常分4次發放，今年五一勞動節前，公司發放3,200新台幣（約800港元），可以選擇連鎖超市或便利店，樓主一直認為「勞動節應該要發至少一個月或半個月獎金才對，只發幾千元禮券感覺偏寒酸」。

帖文引來大量網民留言，「只有0元」、「一盒新鮮空氣」、「這是炫耀文嗎？昨天領了12小時的工作」、「第一次知道勞動節還有獎金」。（AI生成圖片）

網民︰昨天領了12小時的工作

樓主更指，大家公司有何福利，「讓我羨慕一下」，帖文引來大量網民留言，「只有0元」、「一盒新鮮空氣」、「這是炫耀文嗎？昨天領了12小時的工作」、「第一次知道勞動節還有獎金」，亦有人指「我公司才發1,000新台幣（約250港元）」，「領取5,000新台幣（約1,200港元）現金」。

勞動節屬連休3天公眾假期 獎金安排視乎個別公司

在台灣，勞動節是公眾假期，而且是3天連假，由5月1日放到5月3日，但獎金安排視乎個別公司而定。台灣《勞動基準法》施行細則第10條定義「非經常性給與」，即是不計入工資計算的項目，例如年終獎金、出差旅費、紅利，除非合約明確規定公司在勞動節必須發放獎金，否則在法律上屬於僱主的「獎勵或恩惠」，並非工資的一部分，一旦合約沒有寫上，公司只發放禮券，甚至0元，其實都沒有違法。

（Dcard討論區）