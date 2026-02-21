公司年初四啟市！開工利市僅$XX　打工仔呻被侮辱：lunch都食唔到

農曆新年過後，普遍公司都會在初四啟市。有打工仔在社交平台大吐苦水，先是不滿公司在年初四啟市，而開工利市只有50元，質疑「一個lunch都食唔到喎」。不少網民斥責樓主身在福中不知福，「我覺得50蚊係正常價，唔明點解咁都要呻」、「認真宜家咩時勢，生意唔好仲要每人俾$50，老闆算係咁」、「有啲公司直頭唔派添」，認為公司已給予僱員法定假期，「自己想放咪（放）AL（Annual leave，年假）囉」。



有打工仔不滿年初四要上班，開工利市僅50元，呻被侮辱遭網民圍轟。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不滿開工利市僅50元 打工仔呻被侮辱

有打工仔在threads帳號「2tgt.stone」發帖，大呻「真係頂唔順」，先是不滿公司在年初四（20日）啟市，另外開工利市封面雖寫上「發達」，但裏頭僅得50元，質疑「大佬，一個lunch都食唔到喎」，對此覺得被侮辱，故狠斥「垃圾公司」、「笑大人個口」，並好奇他人開工利市一般多少錢。

事主質疑50元太少「lunch都食唔到」，故怒斥「垃圾公司」。（示意圖／資料圖片）

網民斥不知足：你覺得被侮辱可以唔要

許多網民批評樓主不知足，「利市意頭嚟，派俾你啲錢唔係做慈善」、「邊個規定利市要夠settle你個lunch」、「開年利市係可以無㗎！唔滿意可以辭職」、「我覺得50蚊係正常價，唔明點解咁都要呻」、「50蚊都嫌少？我大公司得20蚊」、「有啲公司直頭唔派添，我覺得你有$50算係咁，你覺得被侮辱可以唔要」、「認真宜家咩時勢，生意唔好仲要每人俾$50，老闆算係咁」、「有假放、收$50開工利市就叫侮辱，唔通俾$1,000咩？憑咩」。

已獲放法定假期 網民：公司無欠你

有人認同公司做法實屬正常，「公司請你返嚟做嘢有出糧俾你㗎嘛，同開工利市金額大小有咩關係？」、「初四啟巿真係正常不過，法定假期佢已經俾足無欠你，自己想放咪（放）AL（Annual leave，年假）囉」，亦有人勸喻樓主將心比己，「當你自己成為老闆時，係咪可以初七返工，派$100利市？」

沒有最慘，只有更慘！ 打工仔辛酸事逐個睇

有留言分享「沒有最慘，只有更慘」經歷，「我以前間公司得10蚊，仲要係市道最好嗰幾年」、「初四啟市唔緊要，開工利市得20蚊都唔緊要，嗰20蚊仲要喺我mpf扣返，我X你老X」、「我收coupon，只適用公司旗下（商戶）嘅」、「我公司唔單止無開工利市，仲要禁止員工之間派利市」。

（threads＠2tgt.stone）