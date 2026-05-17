職場新人午休趴睡！主管叫醒斥觀感差　網民斥︰垃圾公司不要做了

在公司工作，偶然想短暫休息是人之常情。台灣1名女生在網上表示，自己剛踏入職場，工作說明書寫明中午和下午都有休息時間，同事中午吃完飯都會趴在桌上休息，但下午甚少出現類似情況。女生前幾天熬夜加上眼睛酸痛，所以下午趴在桌子上閉眼休息，主管見狀便敲桌了解，直言不能趴着，辦公室有其他主管和同事正在工作，「這樣觀感不好，如果不舒服可以請假」。



女生不明白「為什麼中午吃完飯可以趴着，但下午就不能？真的非常之難以理解」，故發文詢問網民意見。大量留言直指這是「公司文化」，又勸樓主「快跑吧，這種垃圾公司不要做了」、「他只有說不能趴着，沒說不能躺着吧，下禮拜帶躺椅進公司吧」、「看清楚法例對於休息的準則吧，員工連續工作4小時，依法可以安排自己如何休息」。



樓主通常在休息時間玩手機。（AI生成圖片）

中午和下午各有休息時間

樓主在「Dcard討論區」表示，自己「是最近剛開始上班的新鮮人」，在1間傳統產業的公司工作，由於下午工作時間比較長，所以公司的工作說明書列明中午和下午各有休息時間，當中下午休息時間有15至20分鐘，而在中午休息時，同事會在吃飯後趴在桌上休息。

樓主下午趴桌閉眼休息

樓主稱經常沒有注意到下午的休息時間，所以繼續工作；即使注意到，可能只會滑手機或瀏覽其他非工作相關的網頁。但前幾天熬夜太累，加上當時眼睛酸痛，所以她趴在桌上閉眼休息一下。

主管不准趴桌休息 直指︰觀感不好

樓主剛趴下去，主管便敲桌詢問「你不舒服嗎？」，樓主稱「眼睛酸，閉一下」，但主管要求不能趴桌，因辦公室有其他主管和同事正在工作，樓主行為「觀感不好」，同時表示如果感到不適，她可以請病假。

樓1前幾天熬夜太累，加上當時眼睛酸痛，所以她趴在桌上閉眼休息一下，卻遭主管叫醒，認為辦公室有其他主管和同事正在工作，樓主行為「觀感不好」。（AI生成圖片）

網民︰這種公司沒遇過，快逃

樓主形容當刻感到少許不快，為何中午休息時間吃完飯可以趴下，「但下午就不能？真的非常之難以理解」，到底「是真的有這樣的職場禮儀，還是只有我不懂嗎？」。

帖文引來許多網民討論，「不午休下午沒精神，這種公司沒遇過，快逃」、「主管有病」、「第一次看到午休不能睡覺」、「直接懟回去『休息時間不能做自己的事？』」。

法例規定員工連續工作4小時 至少有30分鐘休息時間

根據台灣《勞動基準法》第35條，員工連續工作4小時，至少應有30分鐘的休息時間，這段時間不計入工作時間，員工有權安排自己如何休息，休息期間，若被要求待命或處理公務，則屬於工作時間，僱主應支付額外薪資，但實行輪班制或員工工作有連續性或緊急性，僱主必須在工作時間內，另行調配其休息時間。

（Dcard討論區）