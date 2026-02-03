打工仔稱發燒請假　IG發限動被揭去日本吃和牛　上司這樣留言慘了

假裝生病請假，實質去吃喝玩樂？有打工仔於網上發文分享職場離譜事，指有同事早上聲稱發燒須請病假，但同事忘記自己的Instagram限時動態是公開的，結果被上司揭發在日本吃和牛，上司更在限動留言1句調侃。樓主直言，「喺office忍笑忍到就嚟斷氣」，又猜測「估計佢聽日返嚟就會變咗做前同事」。



網民留言笑說，「究竟我睇咗啲乜啊？啲人真係玩到咁癲嘅」、「00後整頓職場？」、「博炒新招？」、「佢只係錯在add咗你哋」、「幾年前咪有幾個恒生銀行MT，返工時間去行山仲放上網，證明人類係要不斷犯相同錯誤嘅」。有網民就提出1解釋方法，化解被上司降罪的危機。



有打工仔於網上發文分享，有同事早上聲稱發燒須請病假，但同事忘記自己的Instagram限時動態是公開的，結果被上司揭發身在日本吃和牛。（Unsplash圖片）

該打工仔於Threads發文分享事件，「救命，今日喺公司真係開咗眼界」。他表示，有同事早上聲稱發燒須請病假，「點知佢唔記得咗自己個IG story係公開嘅，仲要影住喺日本食緊和牛」。

打工仔稱發燒請假 IG發限動被揭在日本吃和牛

樓主指出，「最精彩係老細竟然仲喺下面留言話『幾好喎，病咗都食得咁清』」。樓主笑說，「我依家喺office忍笑忍到就嚟斷氣，估計佢聽日返嚟就會變咗做前同事」，又問網民：「到底要幾大膽先可以請病假去旅行仲要po story？」

樓主指出，「最精彩係老細竟然仲喺下面留言話『幾好喎，病咗都食得咁清』」。（《我們與惡的距離》劇照）

網民：幾大膽先會add老細ig

有網民問道「好奇問，佢話發燒唔使返嚟交醫生紙㗎咩？去咗外地邊睇得切醫生」，有網民回答「有啲公司唔需要醫生紙，都係口頭上嗡下就得，講個信字就夠，不過佢咁樣玩，日後可能就冇呢支歌仔唱」。

有網民指出，本就不應與同事上司互加任何社交平台帳號，「social media唔加同事唔係基本嘢嚟咩？我返工嗰時好早就俾人教，1日係同事再熟都好，1日都唔好喺網上social media有聯繫」、「幾大膽先會add老細ig，我死都唔會」、「add同事任何social media都係錯」。

有網民留言指出，「幾大膽先會add老細ig，我死都唔會」。（《鬼同你OT》劇照）

網民教路化解危機：上次去日本舊相

有網民教路向上司解釋的方法，「咩呀！上次去日本啲相到今日病咗先得閒upload呀」、「出story咋喎，又唔係做緊直播」，亦有網民指出本來個人就喜好休息日才慢慢發舊相，「我本身都鍾意喺屋企休息時先清相，由其啲行山、去玩嘅相，但就係依啲咁toxic（有毒的）嘅同事我先慢慢少throwback（回顧）」。

另有網民分享見過類似個案，「我都試過以前有同事請病假，第二日返嚟曬黑咗同埋有泳衣印（日日着背心） ，跟住佢話屋企瞓覺西斜曬黑咗」。

（Threads@onpai98）