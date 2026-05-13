人妻被禁穿短褲！老公稱憂心會吸引異性　網民重提魯迅名言齊爆笑

天氣炎熱，不分男女都會穿得比較「清涼」！而台灣1名人妻在「Dcard討論區」發文表示，從16歲開始就穿短裙和短褲 ，直到35歲時，丈夫卻擔心她「穿很短的短褲」會吸引其他異性，所以不容許她再穿。人妻覺得自己被限制，「每次他只要管我，我就會覺得很不高興」，同時上載自己穿短褲的照片，容貌已打格，詢問「大家的老公或者男友以及男生，都會介意女友老婆穿超短褲嗎？」。



人妻上載自己穿短褲的照片，容貌已打格，詢問「大家的老公或者男友以及男生，都會介意女友老婆穿超短褲嗎？」。（Dcard討論區圖片）

網民︰勸你老公不要多管閒事

帖文引來許多網民討論，「勸你老公不要多管閒事」、「不會介意，穿太醜才會介意」、「建議換一個，前任也是這樣，結果都在看別人」。更有網民援引近代作家魯迅《小雜感》所述「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體」，笑言魯迅「行得好前」。

婚姻輔導專家建議勿委曲求全

台灣前東海大學社工系教授、婚姻輔導專家武自珍曾表示，伴侶其中一方做了自己不願意去做的事，因委曲求全而受傷，她建議要接納自己選擇，切勿因委屈而心有不甘，「有些人會以犧牲換取肯定，但生命本身就是一種價值，所以要培養自我價值」，同時提醒各人要多學習放大配偶優點，切勿執著缺點而放不開。

（Dcard討論區）