首次遊日她驚見結髮26年夫「不為人知祕密」　網民笑稱：看AV學的

近日一位人妻發文驚呼，最近和老公去日本旅遊，沒想到這趟日本行，竟意外解鎖對方隱藏26年「不為人知的技能」。

一位人妻在Facebook群組匿名公社發文，表示自己和丈夫近期首次一同旅遊，在這趟旅途中，她才驚覺和自己結婚26年的老公竟然會日文，且聽說讀寫樣樣精通：「是電視新聞、節目都不必看字幕，報紙直接看，跟服務人員能隨意開口聊天，去巷弄小食堂能直接點餐的程度」。另一半不為人知的技能讓原PO驚呆，也讓她好奇網友有何看法：「你們會怎麼想？」

見此，有人妙回：

「代表他準備了26年陪妳去日本旅遊」

「好棒！可以跟不認識的人一起遊日睡覺欸」



許多網友直言，或許原PO的老公是在深夜觀賞AV時習得技能：

「看來他的D盤很豐富」

「應該是這些年來看A片慢慢學的吧」



也有老司機分析，在AV進入精彩正戲前，大多會訪談出演該片的女優，認可她老公：

「十分用心鑽研」

「訪談都有認真看完的真男人」

「能夠在訪談的時候不快轉的男人，必需珍惜，比壓縮機還稀少」

「平常夜深人靜時，一個人躲在房間苦心研讀日文的成果」

「那有什麼好驚訝？有近9成9的男性都是從訪談片段開始練起，這不是需要，而是必要」



不過，也有人突破盲點，疑惑結髮多年的夫妻竟然這麼不了解彼此：

「奇怪的是妳們結婚26年才第一次一起旅遊吧」

「繼續挖下去，搞不好妳的先生還有很多妳不知道的秘密」

「結婚這麼久居然都不知道，妳該好好想一下，是否該多關心及欣賞妳的另一半」



對此原PO在留言回應，自己從沒看過老公觀賞日本電影或看日劇，後續追問老公才坦言他在高中有學過一點：

但明明這就不是『一點點』的程度，他大學唸的是工科，也不是日文系。

其實，夫妻間「開箱秘密」不全是驚喜。根據《聯合新聞網》報導，韓國曾有人妻在備孕期間，驚覺丈夫私藏相親節目女來賓的截圖資訊，讓她深受打擊。相較於這種令人心碎的背叛，這位隱藏26年的「日文大師」顯然浪漫許多。

