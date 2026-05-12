孖煙通內褲黏附14粒蟲卵　男生崩潰：心靈受創　網民：齊數要還神

一到春夏季節，又是大埔名物「14粒」出沒的時候！有港男生於網上發文表示，晚上收起晾掛的衣物時，發現孖煙通「內褲」黏附着14粒俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，直言除內褲報銷外，心靈亦受創，「呢個故事教訓大家，住村屋唔應該夜晚收衫」。



網民留言指出，「你齊14粒已經要還神」，又勸說男生不用丟掉內褲，「搣咗佢條褲咪可以再着返囉，使唔使報銷」、「用醫療手套輕輕力拿出嚟，再放落廁紙沖走佢啦，件衫再洗多次，無事嘅」。



有港男生於網上發文表示，晚上收起晾掛的衣物時，發現孖煙通「內褲」黏附着14粒俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵，直言除內褲報銷外，心靈亦受創。（Threads@ctc_chung）

該男生於Threads發文發相，見到孖煙通「內褲」整整齊齊黏附着「14粒」，直言「除咗報銷咗1條價值$49嘅U記孖煙通之外，心靈亦都受創，勾起我對每件衫褲嘅檢查慾望」。

孖煙通黏附14粒 男生崩潰欲丟掉

幸好男生收起晾掛的衣物時能及時發現，未有將內褲穿上，他崩潰指「我已經唔敢想像佢哋一家14口喺我身體下半部份爆開嘅感覺」。

過往曾有大埔友分享「荔枝蝽象」蟲卵相片，街坊都見慣不怪，不過不久便有網民發現，相中只有13粒綠色蟲卵，擔心或有幼蟲已經孵化。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

網民：都未爆開，未驚過

網民笑說，「可以篤波，個位都set好咗畀你」，亦有人表示「呢個有好大心理陰影」、「每次見到都起晒雞皮好辛苦」、「都未爆開，未驚過，上次件衫在衣櫃裏爆蛋（出生）成件衫都係蟲，我嗰下真係起晒雞皮」。

有住村屋的網民認為今年「14粒」特別多，「舊年1隻都冇，到底幾時先至可以用返個露台嚟晾衫，成日好想晾出去畀太陽晒下，但係真係過唔到心理關口」。

過往曾有大埔友分享「荔枝蝽象」蟲卵照片，但有別於以往常見像青提子的蟲卵，這次是1粒粒白色蟲卵正爆開孵化，並見到有幼蟲在內。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

網民教路：浸熱水慢慢推甩佢

有網民勸說男生不用丟掉內褲，「搵卡紙，片走佢都仲着得」、「浸熱水慢慢推甩佢，上次床單中咗都係咁」、「好似話刮出嚟，搵個杯，用滾水淥佢」。

有住村屋的網民分享減少「荔枝蝽象」在衣物上產卵的方法，「我用消毒藥水洗衫，佢哋喺衫上生仔機會減少咗。（要落勁多，洗完啲衫都要有消毒藥水味）ps：住村屋」、「住村屋表示，無論如何入黑前一定收衫」。

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。（「農業部高雄區農業改良場」網頁圖片）

大埔名物14粒是什麼？

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。

若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。

（Threads@ctc_chung）