六合彩結果｜今期5.12頭獎3000萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金

撰文：旺仔
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今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期二（5月12日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$30,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

5.12今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

六合彩結果｜今期5.12頭獎3000萬即時攪珠

中獎號碼：4、16，19、22、25、47 特別號碼 ：40
攪珠期數：26/050
預計頭獎：$30,000,000
資料來源：香港賽馬會
中獎去個旅行？即搶 Trip.com 酒店5%優惠！

頭獎：每注獎金$30,646,080，0.5注中
二獎：每注獎金$1,720,990，1.5注中
三獎：每注獎金$80,510，85.5注中

六合彩｜中獎獎金算法

六合彩中獎獎金算法

中獎

中獎號碼

獎金

頭獎中6個字

6個「攪出號碼」

因應中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字

5個「攪出號碼」+「特別號碼」

因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字

5個「攪出號碼」

因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字

4個「攪出號碼」+「特別號碼」

$9,600

五獎中4個字

4個「攪出號碼」

$640

六獎中3.5個字

3個「攪出號碼」+「特別號碼」

$320

七獎中3個字

3個「攪出號碼」

$40

六合彩資料圖片

5.14 下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在5月14日攪珠。

攪珠期數：26/051
預計頭獎：22,000,000
截止買六合彩時間：5月14日晚上 9:15
去旅行行大運，即搶Agoda酒店5%優惠！

六合彩攪出最多號碼(近10期)

六合彩攪出最多號碼

8號

5次

46號

4次

2號

3次

4號

3次

9號

3次

28號

3次

44號

3次

香港10大幸運投注站

香港10大幸運投注站 - 中頭獎次數 (至2026年1月30日)

屯門市廣場

屯門市廣場第3期地段277號地下

48次

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

47次

荃灣青山道

荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖

41次

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

41次

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

41次

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖

37次

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖

36次

大埔廣場

大埔廣場地下商場7號舖

35次

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

35次

大埔廣褔道

大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

30次

近10期六合彩結果號碼

近10期六合彩結果號碼

26/049

10/05/2026

9,17,26,41,42,47+8

26/048

07/05/2026

6,14,20,23,28,34+49

26/047

05/05/2026

2,7,8,10,18,47+4

26/046

02/05/2026

2,3,8,28,30,48+9

26/045

25/04/2026

4,16,21,36,42,46+9

26/044

23/04/2026

12,23,37,38,45,48+8

26/043

21/04/2026

2,4,10,11,26,44,+40

26/042

18/04/2026

17,20,27,32,39,46+34

26/041

16/04/2026

6,12,14,28,44,46+15

26/040

14/04/2026

8.19.22.23.44.46+18

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