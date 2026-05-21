「百佳嘉年華」登陸灣仔合和！逾50個品牌參與　公開10大必搶清單

香港百佳超市將在5月29-31日，一連三天於灣仔全新地標合和酒店（Hopewell Hotel）舉辦首個「百佳美食及品牌嘉年華」。根據大會公布的活動內容，今次嘉年華有超過50個知名品牌參與，包括可口可樂、維他、日清、嘉頓、Zespri、四洲及安井等。除了有大量減價貨品，場內還有多項$1激減產品及福袋。《香港01》整合資料，精選了嘉年華場內10款「必搶」清單，讓大家精明探店，慳得更多！

香港百佳超市將於5月29日起，一連三天於灣仔全新地標合和酒店（Hopewell Hotel）舉辦首個「百佳美食及品牌嘉年華」

「百佳美食及品牌嘉年華」於灣仔合和酒店16樓合和大禮堂（Grand Ballroom）舉行，佔地近28,815平方呎，除了超過50個品牌設有攤位推出多款減價貨品，場內還有免費試食試飲、多款互動攤位遊戲及《全民造星VI》年輕歌手演出，當中更必搶各款$1福袋。《香港01》精選了以下10大CP值高的必搶清單，成為入場必備的掃貨攻略！

百佳嘉年華必搶清單｜1. 可口可樂$1無糖氣泡驚喜禮袋

在眾多激抵折扣中，最受矚目莫過於「可口可樂無糖氣泡驚喜禮袋」。這份只需$1即可入手的禮袋，貨品總值高達$360，包括：一排無糖檸檬青檸味汽水330毫升8罐裝、一支無糖可樂500毫升、一支玉泉梳打水410毫升，以及一盒可口可樂汽水罐3D拼圖盲盒。（每日限量100份）

可口可樂$1無糖氣泡驚喜禮袋，貨品總值高達$360

百佳嘉年華必搶清單｜2. $1維他檸檬茶飲品

一排6包裝的維他大紅袍手指檸檬茶，只需$1即可入手。（每日限量50個名額）

$1一排維他大紅袍手指檸檬茶

百佳嘉年華必搶清單｜3. 農夫$1牛扒

獲美國農業部最高等級認證的農夫美國大理石雪花濃厚牛扒，以驚喜價$1發售，絕對是「回本」之選。（每日限量50份）

農夫大理石雪花濃厚牛扒$1/件

百佳嘉年華必搶清單｜4. 安井包點$1饅頭或包點+$5黑虎蝦滑

以$1換購價，換購多款安井包點產品，包括牛乳奶酪饅頭、奶白饅頭、生椰拿鐵包或楊枝甘露開心包。（每日限量100份）

此外，比普通白蝦口感更脆爽，強調「粒粒蝦肉」的火鍋恩物「安井黑虎蝦滑」（150g），只需$5即可換購。（每日限量60份）

安井黑虎蝦滑（150g）只需$5即可換購

百佳嘉年華必搶清單｜5. SELECT佳之選$50超值福袋

總值超過$150的「SELECT佳之選」福袋內有多款零食、餅乾類產品和紙品，嘉年華價只需$50即可換購。

總值超過$150的「SELECT佳之選」福袋，只需$50即可換購

百佳嘉年華必搶清單｜6. $50精選乳酪福袋

乳酪控必搶！$50精選乳酪福袋有Farmers Union、Mövenpick、Chobani、Rokeby等多個品牌的乳酪產品，總值超過$200，相當於以低至25折價格掃貨。（每日限量10袋，款式隨機）

$50精選乳酪福袋，總值超過$200。（每日限量10袋，款式隨機）

百佳嘉年華必搶清單｜7. PHILONG $100「魚蝦蟹」零食福袋

喜歡零食的朋友必推PHILONG $100「魚蝦蟹」零食福袋，內有13包炸魚皮、炸蝦頭和炸蟹柳，還額外贈送兩罐飲品。

PHILONG $100福袋有13包炸魚皮、炸蝦頭和炸蟹柳，還額外送兩罐飲品。

百佳嘉年華必搶清單｜8. 嘉頓24K磨砂金罐什餅擺設

嘉年華有多個攤位，其中嘉頓設有夾娃娃機，凡消費滿$38即可換領代幣1個試玩。終極大獎為價值$1,999的「24K磨砂金罐什餅擺設」，極具收藏價值。

嘉頓夾娃娃機的終極大獎，是價值高達$1,999的「24K磨砂金罐什餅擺設」

百佳嘉年華必搶清單｜9.利口樂（Ricola）限定IU簽名相卡套裝

只要讚好利口樂（Ricola）FB/IG，並分享照片到限時動態，即可免費獲贈一套IU限定珍藏卡。

百佳嘉年華必搶清單｜10.日清 (Nissin) 限量ラ王麵碗/餐具套裝

在日清攤位購物滿$40，即可免費換領日清杯麵餐具套裝（限量100件）；購物滿$80更可免費換領「ラ王」湯碗一隻（限量200件）。

大量免費體驗必試STARBUCKS咖啡＋上水爆谷

除了有攤位遊戲，會場內還有不少免費贈品及試飲試食。雀巢咖啡NESCAFÉ免費請喝星巴克 (STARBUCKS)咖啡一杯（嘉年華期間限量 1,000 杯），現場也可試食「許記魚旦」的炸魚餅及魚春卷（送完即止）。

此外，憑實體門票可免費獲贈12安士上水爆谷（每日限量150杯）；若讚好刀嘜FB專頁，更送零反高健食油一支。

多個互動遊戲攤位獎品豐富

嘉年華內有不少互動遊戲攤位，獎品亦非常豐富。如家樂牌攤位的「點煮『鮮』好味大挑戰」，只要答中簡單問題及參與投籃遊戲 ，就有機會贏取不粘鍋套裝及限定帆布袋；想考眼界可挑戰樂事 (Lay's)的「穿越火線，電棒闖關」遊戲，贏取Lay's毛巾及其他限量精品；Kinder和丹麥藍罐曲奇攤位則大搞迷你冰壺挑戰賽，勝出者可獲野餐墊及午餐盒等獎品 。

利口樂攤位則未贏遊戲已有參與獎，只要進入攤位即送Hershey's朱古力及Nimm2硬糖（數量有限送完即止），而「眼疾手快」遊戲就考你反應，玩家需接住從高處隨機掉落的圓柱棒，接得越多圓柱棒獎品越豐厚。

其他互動遊戲攤位還有：「麥維他McVitie's」設夾公仔機，獎品包括有鹹脆餅酸忌廉香蔥味、香草夾心餅乾；購買指定金額的Lotus產品，即可參加拋圈圈遊戲並有機會贏取獎品；「維他」有「拼圖遊戲」和「早晨/下午茶」挑戰，勝出者可獲贈VLT青檸紙包飲品250毫升、一包維他茉香奶茶紙包飲品125毫升、維他拿鐵125毫升或現金優惠券。

易賞錢會員消費滿$185獲贈免費門票

嘉年華的門票分為2種，分別是實體門票和電子門票，每張實體門票售價$10。實體門票由即日起於各香港百佳及旗下品牌超市發售，每張實體票均額外附送3枚遊戲代幣及1張「精算王」現場競猜遊戲券；至於電子門票則可透過「易賞錢（MoneyBack）」手機應用程式領取（電子門票僅供入場）。

「易賞錢」會員則有特別優惠，只要於全線香港百佳、FUSION、TASTE、TASTExFRESH新鮮生活、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL消費，每滿$185即免費獲贈實體門票1張及電子門票1張。於百佳網店購買貨品每滿$185，亦可獲贈電子門票1張。

每張實體門票均額外附送3枚遊戲代幣及一張「精算王」現場競猜遊戲券。

「百佳超市美食及品牌嘉年華」詳情

日期及時間：5月29-30日(星期五、六)(12:00-20:00pm，19:30pm停止進場)

5月31日(星期日) (10:00-18:00pm ，17:30pm停止進場)

地址：灣仔合和酒店16/F大禮堂

交通：灣仔地鐵D出口行200米(5分鐘)