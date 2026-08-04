北角七姊妹道驚見香港日佔時期軍票　男子拾回家收藏：做歷史見證

日本侵華時期，香港於1941年起曾被佔領3年零8個月，當時日軍發行「日本軍用手票」（簡稱軍票），強制要將港幣、外幣、黃金等都換成「軍票」，並將其定為唯一的法定貨幣，但日軍撤出後，至今仍有大量軍票從未兌現。近日有男子於網上發文分享，表示在北角路邊見到一疊軍票，於是拾回家收藏。



有網民擔心快將農曆七月，建議不要拾起比較好，「係咪某種形式的路祭呢？」、「呢啲嘢怨念好重，佢哋要沉冤得雪先可以還願超渡」。有網民分享家中長輩曾持有大堆軍票，「我阿媽以前響床底有幾篋」、「我朋友個爸爸，有兩箱軍票，都掉晒去垃圾站」。



男子其後回覆網民解釋拾回家的用意，「我冇恨啲乜嘢，本人純粹係收藏做歷史見證，收藏呢啲主要係希望任何人、任何國家唔好再重蹈覆轍」。



有男子近日於網上發文分享，於北角七姊妹道路邊見到一疊被丟棄的香港日佔時期軍票，於是拾回家收藏。（fb群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」圖片）

北角驚現日佔軍票 男子拾回家收藏

該男子於facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」發文發相表示，7月28日晚上9時15分，在於北角七姊妹道路邊見到一疊被丟棄的香港日佔時期軍票，於是拾回家收藏。更表示「呢個已經係我第二次喺北角區執到一疊嘅軍票」，好奇問：「點解有人會將啲軍票揼喺條街度？」

男子好奇問：「點解有人會將啲軍票揼喺條街度？」（fb群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」圖片）

網民：舊銀紙有收藏價值，盼留予後代認識

有網民好奇問軍票是否值錢，樓主回覆「一般款式&品相幾蚊一張」，另有網民表示「唔值錢，除非又新又直又靚，錯體，咁就值少少」、「值錢的話老人家後人早就換晒啦」。

有網民猜測軍票被丟棄的原因，「老人家百年歸老，家人清理遺物」，有網民則認為丟棄非壞事，「慘痛記憶留嚟做咩」，但亦有意見指要銘記歷史，「我覺得應該keep起，前人嘅血淚」、「我覺得舊銀紙好有收藏價值，留畀啲細路女、細路仔，等佢哋認識下，都係一個唔錯嘅事」。

男子解釋拾回家的用意，「我冇恨啲乜嘢，本人純粹係收藏做歷史見證，收藏呢啲主要係希望任何人、任何國家唔好再重蹈覆轍」。（fb群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」圖片）

網民齊憶香港淪陷歷史：阿媽床底有幾篋

帖文引來網民回憶日本侵華、香港淪陷的歷史，「講明先，我唔係仇日或挑動所謂民族情緒，不過呢啲軍票係日本軍國主義者掠奪老一輩香港人嘅證據，好可能係某個老人家或親人嘅家當都未定。可惜日本人都無贖返呢啲軍票，老人家等唔到呢一日，真係時代嘅眼淚」、「呢啲都係嗰代香港人嘅血汗錢，重光後就變晒廢紙！無奈」、「當年日本印咗好多出嚟，戰敗後唔承認呢堆嘢」。

有網民分享家中長輩曾持有大堆軍票，「我阿媽以前響床底有幾篋」、「嗰時我公公都有一大疊，佢過身後清出嚟，攞去當舖，8萬元軍票，只值80元」、「我朋友個爸爸，有兩箱軍票，都掉晒去垃圾站，佢掉咗先講，我都話應該捐出嚟，放去博物館」。

有網民認為，「我覺得舊銀紙好有收藏價值，留畀啲細路女、細路仔，等佢哋認識下，都係一個唔錯嘅事」。（fb群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組) 」圖片）

網民擔心：肯定係邪門嘢

有網民從玄學角度表示擔心，「肯定係邪門嘢，有冇聽過街上嘅錢唔好隨便執，有人用呢招借陽壽，寧可信其有不可信其無，你都識講幾蚊張，何必要冒呢個險」、「雖然唔通用但都唔好執返屋企玩」。

樓主：用尊重歷史及保存舊物嘅態度去收藏

樓主回覆說，軍票的歷史價值大於市場價值，「歷史文物嚟嘅，又唔係啲符咒或陰司紙」，認為每個人對待舊物的態度和看到的角度都不一樣，「我係用尊重歷史&保存舊物嘅態度去收藏，冇諗其他方面嘅嘢，亦都唔需要特別去諗」。

對於有網民指應捐給博物館，樓主表示，「第一，博物館早已經有全套軍票收藏，你捐畀歷史博物館，佢哋未必收；第二，我執到自己收藏，我本身就係收集開香港舊物，唔明問題喺邊度；第三，私藏可以用作其他用途，譬如喺學校展覽畀人睇、喺IG度寫相關歷史知識&故事分享貼文，呢兩樣嘢我都已經做咗。係咪所有嘢都一定要擺博物館？唔明點解私藏有問題？重點係呢啲物品唔好去咗堆填區，私藏亦都可以有好多唔同嘅方式去教育同埋歷史保存」。

（facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」）

其他報道：沙田怪事？商場散落100元紙鈔無人執 網民拆解原因恐怖:千萬別撿

【香港怪事／細思極恐／跌錢黨／詐騙】沙田街坊注意！有香港男生於網上沙田群組發布相片，顯示沙田禾輋廣場地上散落多張100港元紙鈔，卻沒人撿取，相當奇怪，質疑是「跌錢黨」。



事件引來網民熱議，有人建議交往禾輋警署，但亦有網民猜測更恐怖原因，警告千萬不要撿起，「千萬不要掂他的錢，不知是不是碰瓷！」、「借運？」、「有機會係邪術，千祈唔好執呀！」、「會唔會係求救訊號」。



有香港男生發布相片，顯示沙田禾輋廣場地上散落多張100港元紙鈔，卻沒人撿取，相當奇怪，質疑是「跌錢黨」。（AI生成圖片）

路上的錢不要亂撿。該香港男生於7月11日於Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」發布2張相片，指沙田禾輋廣場出現「跌錢黨」。

沙田禾輋廣場100港元紙鈔散落地上無人撿 目擊者憂「跌錢黨」

從相片見到，沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔，分開排列，不知「失主」是誰，亦沒人撿起。

沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

沙田禾輋廣場當時人流不多，日本城對出附近地上散落4張100港元紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

網民猜測原因比「跌錢黨」更恐怖：千萬不要撿起

網民看過帖文議論紛紛，有人建議撿起交往警署，「執錢，攞去禾輋警署」、「商場有CCTV，應該只係唔小心跌咗錢唔知」。

不過亦有網民猜測更恐怖原因，警告千萬不要撿起這些紙鈔，「千萬不要掂他的錢，不知是不是碰瓷！」、「降頭？」、「借運？」、「有機會係邪術，千祈唔好執呀！」、「會唔會係求救訊號」。

有網民猜測恐怖原因，警告千萬不要撿起這些紙鈔。（Facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）

「跌錢黨」曾活躍香港 2017年2男專呃長者騙去生活費養老金

翻查資料，香港過往曾有「跌錢黨」出沒。2017年，警方於天水圍拘捕2名男子，分別為持雙程證62歲陳姓內地男子及1名59歲徐姓本地男子，懷疑2人以「跌錢黨」手法在多區犯案。

2017年，警方於天水圍拘捕2名男子，分別為持雙程證62歲陳姓內地男子及1名59歲徐姓本地男子，懷疑2人以「跌錢黨」手法在多區犯案。（資料圖片）

2名男子鎖定剛於銀行或櫃員機提取金錢的長者為獵物，主要以「跌錢黨」手法行騙，其中1人首先向受害人訛稱於附近拾獲金錢，並向對方提出平分金錢，其後將受害人帶到較僻靜的地方如後樓梯或後巷，此時第2名賊人出現並稱遭人取去金錢，要求向受害人搜身以證清白，並在搜身期間取去受害人財物後逃走。受害人年齡介乎78至100歲，13宗案件共損失約6萬元，部份受害長者被騙去生活費及養老金。

受害人年齡介乎78至100歲，13宗案件共損失約6萬元，部份受害長者被騙去生活費及養老金。（資料圖片）

拾遺不報可犯盜竊罪監禁10年

另提提大家，在香港，「執錢」（拾獲財物）並據為己有屬於刑事罪行，可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）中的「盜竊罪」。根據法律，若未能將拾獲的金錢交還失主或報警，最高可被判監禁10年。故如果撿到金錢，應立即交予警署。