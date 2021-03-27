從來未愛你綿綿│陳奕迅停與adidas合作　13首陪伴成長的Eason歌

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-27 15:52

【新疆棉花／H&M／陳奕迅／adidas】多個國際知名服裝品牌，包括H&M、adidas、Nike、New Balance等，因曾發表停用新疆棉花的聲明，觸發內地網民抵制潮，多位與相關品牌有合作的明星藝人亦紛紛發聲明割席，其中陳奕迅昨日（25日）亦宣布即日終止與adidas的一切合作。 消息一出引起網民熱議，大家紛紛細數Eason陪伴香港人成長的歌曲，以下就精選了3首網民最愛的Eason歌曲，其中《綿綿》的歌詞因與「棉」花同音，被網民瘋傳。

陳奕迅亦於微博發聲明終止與adidas品牌的一切合作。（微博截圖）

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陳奕迅昨日（25日）在微博發表聲明，簡潔指「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與adidas品牌的一切合作」。聲明一出引起內地網民興奮哄動，紛紛留言力撐，「這是全球+終身代言人」、「國家大於一切，永遠支持」。

陳奕迅成為新聞人物，引起香港全城討論，有00後網民聲稱從來未聽過Eason的歌，更不熟悉他的事蹟，但有人則認為陳奕迅是香港90年代流行歌的代表，「冇可能1首都未聽過」，並細訴13首陪伴港人成長的代表歌曲，讓大家一起懷念▼▼▼

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有表態支持新疆棉花藝人▼▼▼

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網民眼中23對傻傻分不清的藝人▼▼▼