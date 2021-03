新疆棉花│京東網現Nike口號「憑本事放狠話」　被斥挑釁即日下架

【新疆棉花/Nike/憑本事放狠話/Let Trash do the Talk】因拒用新疆棉花事件在內地持續發酵,大型運動服裝品牌Nike亦成為內地網民抵制目標。昨(28日)晚有網民發現,在京東購物網站上出現「Let Trash do the Talk,憑本事放狠話」的Nike廣告口號,觸動網民情緒並引來批評,狠斥Nike挑釁。不過有人指出,該口號早在今年2月的HBL高中籃球聯賽宣傳海報中已經登場,毋須對號入座。《香港01》記者於今日(29日)下午到房東京網的同一頁面,已經不能找到該個廣告,相信已經下架。