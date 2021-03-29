新疆棉花│京東網現Nike口號「憑本事放狠話」　被斥挑釁即日下架

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-29 19:50

【新疆棉花／Nike／憑本事放狠話／Let Trash do the Talk】因拒用新疆棉花事件在內地持續發酵，大型運動服裝品牌Nike亦成為內地網民抵制目標。昨（28日）晚有網民發現，在京東購物網站上出現「Let Trash do the Talk，憑本事放狠話」的Nike廣告口號，觸動網民情緒並引來批評，狠斥Nike挑釁。不過有人指出，該口號早在今年2月的HBL高中籃球聯賽宣傳海報中已經登場，毋須對號入座。《香港01》記者於今日（29日）下午到房東京網的同一頁面，已經不能找到該個廣告，相信已經下架。

Nike推出新宣傳口號「Let Trash do the Talk」，中文版本是「憑本事放狠話」，惹來網民熱議。（Nike官方宣傳圖片）

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內地微博昨日有大量網民上載京東網站截圖，批評京東在新疆棉花風波之中不但沒有將Nike商品下架，反而出現Nike廣告，其中廣告口號字句「Let Trash do the Talk，憑本事放狠話」更是令網民憤怒。

內地微博流傳截圖，指在京東網站上出現Nike廣告，而且口號「憑本事放狠話」令網民覺得憤怒。（網上圖片）

網民狠批「Nike也太囂張了吧」，「這是赤裸裸的挑釁啊」，「看來Nike是怕我們忘了，在自我加料提高熱度呢」，質疑Nike是故意在感敏時候刊發該個廣告。同時有網民承認Nike商品銷量仍然強勁，勸大家「還是骨氣硬點，先別買了」。

參考網民截圖，記者嘗試點擊到同一頁面，但未能找到相關Nike廣告。網民在後來的討論中也提到，該個廣告已消失，相信已經被撤換，於是又有人質疑Nike，說「為什麼又撤銷了該廣告投放呢？你膽大怕什麼呢？」。

內地網民惡搞Nike的宣傳照，嘲新款波鞋是垃圾。（網上圖片）

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Nike廣告成為網絡熱話，有心水清的網民就指出，口號並非昨天才首次出現，而是在今年2月初Nike宣傳台灣HBL高中籃球聯賽時已經出現，因此相信廣告口號與新疆棉花風波無關，但亦認為Nike感敏度不足。

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陳奕迅亦於微博發聲明終止與adidas品牌的一切合作。（微博截圖）

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不過有微博主表示，即使品牌被網民抵制但銷量依然強勁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】