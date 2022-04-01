哥哥張國榮逝世19周年│網民盤點最愛歌曲　呢句歌詞疫情下更觸動

「春天該很好，你若尚在場……」今日（4月1日）是「哥哥」張國榮忌日，即使19年過去，哥哥的歌曲在樂迷心中仍魂牽夢繞。2003年那年，沙士肆虐，今日港人亦同樣在新冠肺炎疫情陰霾下努力生存。在這特別的日子，歌迷們都會盤點最愛哥哥的歌曲，其中一首更是觸動第五波疫情失去至親好友的網民。



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每年4月1日，歌迷們都紛紛訴說最愛的張國榮歌曲，以及對自己的特別意義，而最後1首不但是「哥迷」的心聲，更是觸動到不少在疫情中失去至親的網民▼▼▼

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4月1日是「哥哥」張國榮忌日。（資料圖片）

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