前港龍機長創業自建Airbus 1:1模擬飛行器　人人可開飛機衝上雲霄

撰文： 鄧柳媚 李凱恩 最後更新日期： 2021-04-30 12:00

「Ladies and gentlemen, welcome onboard……」，新冠肺炎疫情下全球旅遊業停頓逾年，熱愛旅遊的港人已難聽到這句既熟悉又陌生的機艙廣播。巿民無法享受外遊樂趣固然掃興，但疫情打擊更令大批航空界精英失業，當中連予人感覺高薪又專業的機長亦無法倖免，落到地上只好另謀出路。前港龍機長胡智恒（Geoffrey）和劉哲（Chit）有逾15年的飛行經驗，奈何公司解體被迫落地，但仍不忘本行，自家創出全港首個Airbus A321 neo 1:1模擬飛行器，由機長變身導師，除了讓巿民可在疫境下一嘗模擬駕着飛機衝上雲霄的滋味，同時期望令一眾對航空業感興趣的年輕人，以及被迫停飛的行家以另一方式繼續翱翔天際，靜待疫境過去，再真正一飛衝天。

前港龍機長胡智恒（Geoffrey，圖左）和劉哲（Chit）於疫情下因公司宣佈停業，失去服務了15年的工作崗位，兩人思考過後，自家建造全港首個Airbus A321 neo 1:1模擬飛行器創業。（鄧柳媚攝）

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失業成創業契機

「Aerospace 001 clear for take off runway 07 Right」，過往15年，機長Chit和Geoffrey帶領無數乘客安全飛往目的地，這句發夢也會說的句勾起他們無數回憶，由機師學員晉身成一機之長，兩人對飛行的熱愛隨年月增長，並視為終身事業，沒料去年初全球爆發新冠肺炎疫情，航空公司裁員成為常態，國泰航空於去年10月21日宣布即日停止營運有35年歷史的國泰港龍（Cathay Dragon），所有港龍機長及空中服務員全數被裁。

疫境下Chit和Geoffrey欲飛不能，但落地後生活仍要繼續，他們想到利用自己對飛機的認識，配合過往的職業背景，製作出位於飛機以外的駕駛艙，讓自己及一眾同事也能過飛行癮。念頭聽起來浪漫又富創意，但Chit卻笑言只為「搵食」，「當時不想齋坐唔知做乜，疫情下飛不到，就決定搵啲嘢搞，我哋唔係原地踏步嘅人」。

航空業受疫情影響而航班大減，Chit（左）和Geoffrey未能如常上班，期間他們想到利用自己對飛機的認識，配合過往的職業背景，製作出位於飛機以外的駕駛艙繼續「飛行」。（01記者攝）

重操故業製作模擬飛行器

2人坐言起行，立即動手搜集資料，並運用除飛行外各自擅長的技能，「Chit畫公仔叻，我寫程式ok，大家對A321neo也非常熟悉，再加上1年無嘢做坐在梳化，其實是個神奇的組合」。他們對日坐夜坐的駕駛艙本已有一定認識，Chit利用3D設計，按駕駛艙內各個按鈕的實際大小、標誌的擺位及顏色等，繪畫出真實比例的模擬圖，「我們間中返公司訓練時也曾帶備拉尺，量度真實駕駛艙的按鈕和儀表板」。而早有編寫程式經驗的Geoffrey亦重操故業，編寫程式為按鈕寫入功能，配合地圖軟件，逐漸將製作模擬飛行器的想法化為現實。

走進2位機長親手建立的AirbusA321 neo駕駛艙，「陽光」從4個55吋熒幕組成的第一視角「玻璃窗」滲進，放眼望去即可見到藍天白雲下繁忙的機場跑道。2個機師座位前方有特別訂造的儀表板，2張座椅旁邊及上方亦置有1:1輕觸或完整按鈕面板、操控桿及油門桿，隨時準備為每位機師服務。

Chit利用3D設計，繪畫出駕駛艙內各個按鈕的真實比例模擬圖；Geoffrey亦重操故業，編寫程式為按鈕寫入功能。（fb「Aerospace TS」圖片）

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港龍人的共同遺憾

Chit說，特意選擇A321 neo作為模擬飛行器的型號，其實源於港龍人有1個共同遺憾，「空中巴士A321 neo是港龍最新落訂的機型，但當飛機著陸作最後準備時，公司就宣布結業，這是我們永遠無法踏足的型號，因此希望紀念一下」。他們坦言製作過程「由朝鬧交到晚」，但慶幸在細微的部分也堅持做到最好，才獲得滿意的成果，「你可看到儀表板上有『B-HPB』的註冊編號，連螺絲的陰影、字體大小及像真度我們也不放過，完成後也不禁覺得：『嘩！原來整完出嚟咁犀利！』 」。

製作模擬飛行器的過程長達1年，正當順利製作至約三分二時，卻突然接獲港龍倒閉的消息。回想驟然失業的經歷，Geoffrey苦笑指早已察覺到蛛絲馬跡，如曾在公司系統內見到「提早出現」的糧單，「其實前1晚消息已傳遍全公司，翌日早上起床開iPad，見到公司的程式逐個唔見咗，後來收到正式電郵通知，感覺是：『吓？原來我無嘢做㗎啦？』」。他直言比起傷心及徬徨，更為1間具數十年歷史的公司說散就散感到失望，「做咗咁多年嘅大公司一夜之間就無咗，原來唔係所有嘢都係必然」。

Geoffrey形容，得知國泰港龍結業的一刻，比起傷心及徬徨，更為1間具數十年歷史的公司說散就散感到失望。（01記者攝）

另一種方式留在航空業

失去工作後，Geoffrey坦然面對，2日內極速準備好履歷，向多間航空公司搵工，「基本上有刊登招聘資料的公司也有申請」。而Chit則另有看法，認為可以另一方式留在航空業，商量過後，2人決定開設公司，全力製作模擬飛行器創業，「我們不想放棄與航空業的關係，希望藉住飛行器維持技術及聯繫，點都想（工作）同飛機有關，既然揸唔到就整1架」。

去年因疫情而有大量工餘時間製作飛行器，又剛好碰上服務多年的公司一夜結業，Chit未有怨天尤人，反而認為塞翁失馬，天時地利人和配合下才有獨特的創業時機，「俗點說句是『一雞死一雞鳴』，如果每日返工，根本冇可能完成飛行器」。疫情下轉換工作跑道非易事，2人慶幸當初願意踏出安全舒適區，將腦內的大膽想法化為現實，「當日的準備是今日收成的原因，是個好開始」。

Chit和Geoffrey明言，希望模擬飛行器能為航空界出一分力，實現年輕人「飛上天」的夢想，同時為現職機師提供練習機會。（01記者攝）

期望與學校合作舉辦課程

復飛之日遙遙無期，不少機師被迫「落地」，部分更要暫時轉行甚至由低做起。2人得知很多同行不願放下「老本行」，但等待期間仍作要自費考試續牌或訓練，故其模擬飛行器特別為舊東家的同事提供每小時500元的港龍價，讓師兄弟們保留技術及實力，待「復工」之日再於天空中發光發亮。

入行逾15年，Chit和Geoffrey深感每一代也有對航空業感興趣的「飛機膠」，故多年來一直於不同團體中擔任義工傳承飛行知識。即使現時離開真實的駕駛艙，2人也期望他們製作的模擬飛行器能出一分力，實現年輕人「飛上天」的夢想。目前他們以每節700元起的價錢，為感興趣的普羅巿民供模擬飛行體驗，讓每個人也可以一嘗當機長的感受，開着飛機衝上雲霄的感覺。他們更期望未來可與學校合作舉辦STEM課程或工作坊，將模擬飛行器帶進校園，培養下一代對航空業的興趣，為行業注入青出於藍的新血。

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