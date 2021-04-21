茶壺噴泉配俄羅斯圓頂　大叔千萬建「廣西第一怪樓」　網民批嚇人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-21 23:00

品味向來是見人見智的！廣西一棟聲稱融合多國建築風格的特式別墅，被當地民眾形容為「第一怪樓」。房主李積光受訪表示，當地政府看中其手藝，提供土地讓他出資蓋房子，至今已花費逾千萬人民幣，他稱多年來出國工作見過很多優秀建築，故把多國風格融入自己的作品。然而網民看完怪樓的照片，最關心的是建築安全問題，甚至稱「這座樓早晚要出事」。

廣西1個別墅聲稱融合了多國的建築風格，被當地民眾形容為怪樓。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「怪樓」建築位於廣西北流新圩鎮園藝場幸福裹廣場旁邊，早於去年已有內地傳媒報道，稱融合了中、泰、歐洲等風格，和附近的建築格格不入，當地民眾形容為「怪樓」。根據內媒介紹，樓主李積光是農民，他透露建築完工後，打算免費讓遊客參觀。

樓主李積光日前接受內媒訪問，指別墅9層高，佔地約600平方米。他形容自己的作品風格甚廣，有生態、有外國、有鄉土味，「是中西結合的建築」。片中可見李先生親自砌磚塊，他本身從事景區原生態旅遊，專門做涼亭、仿生態雕塑等工藝品。大樓地皮原本用來種荔枝，及後當地政府想改變規劃作旅遊區，並看中他們的手藝，「引我們過來，政府給地，我們出錢把房子搞好」。

按圖看「廣西第一怪樓」▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

李積光稱多年外出工作讓他見過許多優秀建築，便將這些風格融入自己的設計。別墅有巨型金色茶壺噴泉、原生態樓梯、中式涼亭，但旁邊又有俄羅斯風格圓頂。李先生稱建築上方設置的涼亭可以讓遊客喝茶，看外面的風景，室內又有黑漆漆的歌廳，配合一些紅綠閃閃的射燈，讓遊客唱歌和散心，室內建築和怪樓的外觀形成鮮明對比。

李積光過去經常出國，「外國人說我們中國蓋房子就像火柴一樣，我就想我一定要搞1個有特色的，搞1棟農民藝術樓」。大樓早於2014年動工，他將近10多年來賺的錢都花在這幢建築上，「應該過千萬了」，他預計還要約500萬人民幣才能修好。他知道別人都取笑他在建爛尾樓，又坦言家人不支持他，現在只是1個人幹活，「因為錢的問題，有一點困難」，資金不足就會停工去賺錢。不過因為建築實在太有特色，的確吸引到不少遊客前往參觀。

網民點睇：

+ 6 + 6 + 6

不少網民直言不懂欣賞這建築，更多人關心大樓會不會有安全問題，「感覺挺危險的，沒有正規設計院出圖，怎麼保證結構安全」，甚至有人質疑什麼農村地方會容納建這種大型建築，亦有留言表示這種建築其實是「農村的包工頭自己隨心所欲建出來的東西」。

（綜合）

證婚人強吻新娘全過程▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

更多離譜婚鬧例子

近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）