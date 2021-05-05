美股波動有股民輸身家　印度神童建議2類投資　1類產品勿沾手

【美股／投資／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand／加息】美國財長耶倫（Janet Yellen）表示美國或需要加息，以防經濟過熱，消息一出美股隨即波動，納斯達克指數昨（4日）急跌261點，部份大型科技股更從4月的升勢中開始回調急跌，令一眾投資者叫苦，有網民在討論區稱因炒美股而輸身家，甚至炒孖展欠債而不敢向家人透露。

其實印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月最新發布的預言短片中，提及到其投資建議，認為有3類產品可以投資，但亦有1類產品應盡量避免，其意見可讓大家參考，但切記投資有風險，凡事要量力而為。