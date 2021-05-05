美股波動有股民輸身家　印度神童建議2類投資　1類產品勿沾手

撰文：李積飛
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【美股／投資／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand／加息】美國財長耶倫（Janet Yellen）表示美國或需要加息，以防經濟過熱，消息一出美股隨即波動，納斯達克指數昨（4日）急跌261點，部份大型科技股更從4月的升勢中開始回調急跌，令一眾投資者叫苦，有網民在討論區稱因炒美股而輸身家，甚至炒孖展欠債而不敢向家人透露。
其實印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月最新發布的預言短片中，提及到其投資建議，認為有3類產品可以投資，但亦有1類產品應盡量避免，其意見可讓大家參考，但切記投資有風險，凡事要量力而為。
即睇印度神童投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼
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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。
除了投資，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼
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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。
印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼
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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼
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印度神童預言亦受質疑
其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。
印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中，表示明年才有可能好轉。（短片截圖）