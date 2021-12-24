聖誕心理測驗｜睇到海豚代表脫單在望？　一圖測真命天子幾時出現

如果不想兜兜轉轉了一圈，才發現真命天子就在身邊，不妨參考日本網站「占TV」的一則心理測驗，用直覺找出你的他或她到底身在何方。



👇👇👇圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）

你在圖中第一眼看到甚麼？

A海豚

B馬

C烏龜

D鬣狗

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同場加映：心理測驗｜見到男人下跪代表控制慾強？ 一圖睇清你的愛情弱點

👇👇👇問題：以下哪項是你在圖中第一眼看到的東西？ 👇👇👇👇

你在圖中第一眼看到甚麼？ （網上圖片）

A.紅袍男子

B.下跪男子

C.隱藏的人臉

D.陰影內男子

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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性

咖啡口味在某程度上反映性格。（電影《等一個人咖啡》劇照）

👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇

1.黑咖啡／齋啡

2.即溶咖啡

3.虹吸式咖啡

4.濃縮咖啡

5.鮮奶咖啡

6.泡沫咖啡

7.即磨咖啡

8.低咖啡因咖啡

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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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