消委會止汗劑測試　Dove止汗除味效能滿分　4.5星之選性價比超高

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-15 12:12

【消委會／止汗劑 / 除味 / 香體 / 4.5星之選】炎炎夏日，30幾度高溫令人一出門已汗流浹背，很多人為了不想發出尷尬的汗味，都會使用止汗劑。消委會近日測試市面上11款止汗劑及體香劑，包括其止汗及除味效能、紡織物殘留及用家意見等，當中6款的整體評分達4星以上，最高4.5星評分的2款樣本售價僅20多元，性價比相當高！

消委會近日測試市面上11款止汗劑及體香劑，包括其止汗及除味效能、紡織物殘留及用家意見等，當中6款的整體評分達4星以上。

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消委會最近聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試了7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑和2款普通噴霧裝體香劑，售價約由20.9至99.9元不等，並邀請了20位女士在實驗室內實試，而用家意見則由30位女士在家中連續使用5天，按產品的使用方便程度、用後效能觀感等給予評分。

11款止汗劑及體香劑測試結果▼▼▼

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結果發現，在止汗效能方面，「Nivea Dry Comfort」及「Nivea Black & White Invisible」表現不俗，同獲4評分，惟「多芬Original」及「艾詩」相對較弱，減汗量較少，分別獲1點及1.5點評分。至於除味效能，全部樣本的除味效能頗佳，評分由4至5分，當中滾珠裝止汗劑「多芬Invisible Dry」、「Adidas」，以及壓縮噴霧裝「多芬Original」，都取得5點滿分水平。

用家意見方面，壓縮噴霧裝「多芬Original」在多個項目中的表現優異，獲5點滿分，其次同是壓縮噴霧裝的「Nivea Black & White Invisible」、滾珠裝的「Nivea Dry Comfort」及「多芬Original同獲4.5點評分。惟「艾詩」和體香劑「碧柔」在氣味和快乾速度方面較為遜色，只獲3.5點評分。

是次測試中，Nivea Dry Comfort滾珠裝及多芬Original壓縮噴霧裝的整體表現最佳，同獲4.5星評分，售價分別約24.9及29.9元，後者容量更達200毫升，絕對是性價比之選。

消委會提醒市民，使用止汗劑或體香劑較常引致的健康問題是皮膚過敏，當中的香料、酒精或防腐劑等成分可能會刺激皮膚，令皮膚痕癢或引致紅疹。而止汗劑含有鋁化合物，以往有研究顯示可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關，不過美國FDA則認為現未有足夠證據證明上述病症與使用止汗劑有直接關連。若消費者擔心日常使用止汗劑可能會增加鋁的攝入量，可轉用其他不含鋁化合物的體香劑，或在日常生活中多注意個人衞生。

同場加映：消委會30款防曬液效能大測試▼▼▼

消委會30款防曬液效能大測試（01熱話製圖）

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同場加映：消委會變頻式分體冷氣機測試▼▼▼

消委會變頻式分體冷氣機測試 9款製冷量拎滿分 5星之選最慳電費

14款冷氣機檢測結果及評分▼▼▼

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至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼

消委會20款氣體熱水爐測試 4.5星之選售價差$7100 附選購貼士

20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

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消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：

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