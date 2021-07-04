消費券｜網民批登記程序複雜如考試　填多項資料兼做3次程式驗證

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-04 14:30

【5000元電子消費券／登記網站網址連結／AlipayHK／八達通／Tap & Go／WeChat Pay／申請方法資格／填表】政府推出的電子消費券計劃今早（7月4日）早上6時起登記，截至中午12時，已有約70萬名市民完成電子登記。有趕於首日登記領取消費券的網民在討論區發文，大呻登記過程需填多項資料，亦要通過程式的驗認程序，猶如「考完試咁」，直指即使常用電子儀器的年輕人也不易完成，更別說長者或「科技白痴」，認為政府有責任改善登記程序。

電子消費券計劃7月4日）開始接受登記，有網民批評登記程序複雜如考試。（資料圖片）

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有網民今晨（4日）於香港討論區發文，指得知消費券首日開始接受申請，便以網上登記方法遞交資料。不過他大嘆登記過程有多項要求，不但要填下多項較為少用的資料，如身份證簽發日期；也要「考記性」，提供「之前申請1萬元的銀行戶口號碼，及當時用咩電話號碼登記」。

除此之外，樓主指填好資料後也要通過3次「我不是自動程式」的程式驗證程序，「每次都要考下你如邊幾度有交通燈、山、煙囪，每次都驚答錯要再嚟過，同驚失去資格領取5000蚊」。多項程序令樓主不禁形容「好似考完試咁」，幸好最終仍能通過，「好在最後個考試都過到關」，收到成功申請的短訊通知。

網民指登記領取消費券時，不但要填寫多項資料，亦要通過程式的驗認程序，感到非常不便。（示意圖，資料圖片）

帖文引來網民共鳴，直指填表前感到巨大壓力，尤其是代父母或長輩登記時，「好大壓力，驚填錯，登記失敗收唔到錢，好焦慮同緊張，有冇人都係咁？」、「真係高難度㗎，真心似考緊試，點解要set咁複雜，仲要次次外國風景唔係國內風景」。

有網民甚至指，複雜的登記程序對不少常用電子產品的年輕人來說也是挑戰，難以想像中年人士或長者填表時會遇上甚麼困難，直斥相關政府部門未有考慮市民處境，「那些圖像又不清楚，又模糊，什麽十字路口圖片又含糊不清！不要說老人家，就算正常年青人也弄得很麻煩！而且答完又答，總共答了20、30次，真是無名火起，我們小市民拿你5000元好像隻狗給你們玩弄！」。

截至7月4日中午12時，政府指已有約70萬名市民完成領取5000元消費券的電子登記程序。（資料圖片）

事實上，市民可以書面方式登記領取5000元消費券，政府網頁顯示，選擇書面登記的市民可在7月4日至8月14日期間，把表格連同香港身分證複本於辦公時間投入郵政局或指定銀行分行內的收集箱，毋須親身排隊遞交表格；當局7月5日開始收表。

若市民在遞交登記後發現填錯資料，可聯絡消費券計劃熱線（185000）查詢登記進度；視乎有關資料的重要性，「消費券計劃秘書處」職員或聯絡登記人，並在核實登記人身份及有關資料後註銷原有登記，要求登記人重新提交登記，登記人不應在原有登記未被註銷的情況下，重複遞交登記。

消費券登記網站連結請按此（7月4日早上6時開始）

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4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：