綠置居+租置公屋｜最快7月攪珠10月揀樓！呢類人優先｜附單位售價

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／租置回收公屋計劃／攪珠揀樓抽籤日期／房委會／綠表置居計劃／價錢／圖則平面圖】房屋署署長王天予於房委會會議中指出，即將發售的黃大仙鑽石山啟鑽苑約2100個單位，及「租者置其屋計劃」約800個回收單位，選樓程序預計可於10月展開，而根據之前公布，攪珠程序最快7月舉行。

究竟攪珠及揀樓程序有什麼要注意？哪類人可以優先揀樓？又有什麼轉讓限制？以下一一話你知。



即睇攪珠及揀樓時間表及6大須知！呢類人優先揀樓＋綠置居、租置公屋轉讓限制▼▼▼

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今次除了綠置居啟鑽苑的2,112個單位，還有517個青衣青富苑及8個柴灣蝶翠苑單位，以及租置計劃收回重售的800個單位，租置公屋最平只需14萬元就可圓業主夢。以下為綠置居及租置計劃單位呎數、間隔、售價、位置，揀樓前可以先參考。

綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼



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租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼



香港島：

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九龍：

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新界：

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租置計劃公屋單位分布：



同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼