印度神童又中｜美國8.2級地震＋超級真菌！印度神童預言這月更慘…

【印度神童預言／美國8.2級地震／美國超級真菌／耳念珠菌症狀】印度神童於6月發布的預言中，曾點名美國、英國、印度及日本4個國家於6月20日後到11月21日期間，將有「特別的事」發生，而到了7月，這種動盪和不安會更明顯。

來到7月，英國及日本新冠疫情大反彈，印度亦因暴雨水災至少已造成138人死亡，而美國除了近日爆發死亡率相當高、難以醫治的「超級真菌」耳念珠菌，香港時間今日（7月29日）更發生黎克特制8.2級地震，並發出海嘯警報，引起全球關注。被印度神童點名的4個國家紛紛「出事」，網民紛紛形容「印度神童又中」。

另外，由於耳念珠菌具藥性強，可稱得上無藥可醫。究竟耳念珠菌是什麼？感染會有什麼症狀？哪些人是高危群組？以下一一話你知。



即睇耳念珠菌4大須知！死亡率極高！6類人高危，真的無藥可醫？▼▼▼

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綜合美國媒體報道，美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，華盛頓特區1間療養院和德州2間醫院，共出現123宗耳念珠菌感染病例。據報，部份患者對3種主要藥物有完全耐藥性，即藥物都無法發揮治療效果，因此部份患者康復情況並不樂觀；至今有5人被診斷存耐藥性，當中3人已死亡。

美國發生8.2級地震 發海嘯警報

爆發「超級真菌」之際，美國阿拉斯加半島香港時間7月29日下午發生黎克特制8.2級地震，太平洋海嘯預警中心向夏威夷和關島發出海嘯警報，暫無傷亡或嚴重損毀報告。

（美國地質調查局（USGS）圖片）

除了美國發現高致命率「超級真菌」及發生8.2級地震，英國、日本新冠疫情相繼反彈，印度西部馬哈拉施特拉邦則暴雨成災造成最少138人死亡。以上4個國家有1個共通點，就是在印度神童於6月預言中被「點名」，網民不禁聯想到印度神童預言是否成真，直指「印度神童又中」。

不過翻查資料，在印度神童相關預言中，7月發生的事只是一個開端，更預言到這一個月情況會更糟糕，「非常不利」，並提出了經濟復蘇及破裂5大關鍵時間，即睇印度神童預言7大重點▼▼▼

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印度神童預言2022年這個月才好轉

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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除了疫情，印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）