東京奧運｜韓國射箭隊準到爆連掃3金　獨創方法練出驚人專注力

【東京奧運 / 射箭 / 南韓 / 韓國 / 訓練 / 噪音】東京奧運賽事戰況激烈，韓國隊包辦射箭項目的男女子及混合項目金牌，亮麗成績引來外界關注。有韓國網民日前於Twitter貼出片段，指一眾射箭運動員能於比賽場上專心一致，不受環境影響，全因當地獨有的「噪音訓練」。不少網民看過訓練過程都不禁爆笑，形容該訓練方式猶如忍笑挑戰，同時大讚一眾運動員所下的苦功。



韓國奧運射箭選手勢如破竹，至今已包辦男女子及混合團體的金牌；早前舉行的女子排名賽中，韓國女選手亦包辦前3位。（GettyImages）

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奧運的射箭項目於戶外舉行，運動員必須具有強大的專注度及穩定性，不能輕易受環境因素或場地內的聲音影響。韓國有網民日前於Twitter貼出影片，講述當地射箭運動員平日的訓練情況，當中獨特的「噪音訓練」引起網民熱議。

現年17歲的金在德是韓國史上最年輕的射箭國家隊選手，他在今次東京奧運代表韓國參加「射箭混合團體賽」、「射箭團體賽」及「射箭個人賽」等3項賽事，其中前兩項賽事都獲得金牌。（연합뉴스圖片）

為了提升運動員的專注力，韓國射箭隊想出特別的鍛鍊方法，從Twitter影片可見，射箭運動員訓練的地點竟非箭場，而是當地的另一熱門運動棒球的比賽場地。

觀眾熱烈為心愛球隊應援是韓國獨有的棒球文化，不少球迷更會為落力又唱又跳為球員打氣，加上投球、揮棒或是隊員之間的溝通聲音，正在進行比賽的棒球場會變得非常嘈吵，運動員就獲安排於這樣的環境專心射箭，因此該練習被稱為「噪音訓練」。

韓國射箭隊的亮麗成績令人驚嘆，當地有網民貼出影片，講述當地射箭運動員平日的訓練情況，其中獨特的「噪音訓練」更引起熱議。（Twitter圖片）

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令網民驚訝的是，韓國職棒的吉祥物也會加入成為訓練的「好幫手」。片段中也能看到，吉祥物們往往會在射箭選手的旁邊「求關注」，一時拿出樂器擊打，又或使出渾身解數，做出各種動作如揮手、企圖擋住視線，甚至是倒立來吸引運動員的注意力。而運動員面對場內震耳欲聾的聲音或是吉祥物的搞笑動作，卻不能給予任何反應，只能默默繼續練習。

網民看過影片後，紛紛笑指棒球隊吉祥物的「干擾」根本與忍笑挑戰沒分別，不禁對運動員的專注及冷靜反應深表佩服，「射箭選手的心態真的很強，在旁邊做這些動作怎麼忍得住笑呢？」、「好煩好好笑，如果是我就直接射吉祥物了」、「韓國射箭真的蠻強，沒想到是受過這種訓練」、「好好笑喔，佩服他們沒笑出來，是我一定笑到發抖」。

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張家朗的法國籍教練Gregory成為Meme圖主角，網民自製多張爆笑改圖。（連登討論區圖片）

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東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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