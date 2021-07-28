張家朗奧運奪金｜3D口罩引關注　便利妥推快閃優惠每盒平均$64

【口罩／193 / 張家朗 / 便利妥】「193劍神」張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，引起全城關注，連受訪時戴上的口罩都被熱議。口罩品牌「便利妥」趁機推出快閃優惠，193元就有3盒原價85元的3D口罩，變相每盒平逾20元。



「193劍神」張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，引起全城關注，連受訪時戴上的口罩都被熱議。（資料圖片）

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口罩規格達ASTM Level 2，BFE、PFE及VFE均逾98%以上，可於便利妥網店或門市購買。不過優惠只限24小時，由7月27日中午12時起，至28日中午12時完結。

另1名「193」、ERROR成員郭嘉駿的自家品牌LIABOC，早前亦聯乘便利妥（Banitore）推限量版口罩，而他親手設計的火柴人印在3D口罩上，極具193風格。口罩由香港製造，PFE、BFE及VFE均達98%，每盒20片獨立包裝，售139元。



193郭嘉駿自家品牌LIABOC近日更聯乘便利妥（Banitore）推限量版口罩。（IG「deniskwok193」圖片）

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