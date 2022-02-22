心理測驗｜買嘢會唔會叫朋友幫你講價？揭露最能令你變聰明嘅方法

誰不希望自己變得更聰明一些呢？但是有時候真的是人比人會氣死人。



有的人反應很快，什麼事情他們都能夠辦得妥妥的，而自己可能卻有很大的差距，做什麼都心有餘力不足。

那麼如何才能提升你的大腦智商呢？測試一下就知道答案了，下面我們就一起來做個測試吧！

10條問題揭露能最有效提升智商嘅方法（點圖放大開始測試）👇👇👇

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1、你在日常飲食中會挑食嗎？（會的→2 不會→4）；2、你平常做的夢都是美夢還是噩夢呢？（美夢→4 噩夢→3）；3、看到別人擁有一個昂貴的包包，你也會想要嗎？（特別想要→4 沒感覺→5）；4、你會有幾個隨時就可以約出來玩的朋友嗎？（有很多→6 有一兩個→5 沒有→8）；5、你的錢都花在誰的身邊比較多呢？（自己身上→7 家人身上→8 偶像身上→6）；6、你每天最焦慮的事情都是哪方面的呢？（工作方面的→9 愛情方面的→7 健康方面的→10）；7、你是否主動跟自己喜歡的人表白過呢？（有過好幾次→8 有過一兩次→10 從沒有過→9）；8、學生時期，你會特別恐懼長跑測試嗎？（一直都會的→9 偶爾會的→A 完全不會→10）；9、你在遇到麻煩的時候，朋友會仗義出手嗎？（一定會的→C 應該會的→B 感覺不會→10）；10、你生活中會經常讓朋友幫你講價嗎？（一直都會→A 偶爾會的→C 從來不會→D）

【結果分析】A、保證足夠的睡眠：你是一個夜貓子，白天昏昏欲睡的，一到晚上就活過來了。你喜歡在晚上出沒，因為你覺得晚上很安靜，自己能夠舒舒服服的做自己喜歡的事情。只是熬夜一時爽，時間長了你的睡眠不足，記憶力就會下滑，智商也會掉下來不少。很簡單的事情，你都會轉不過彎來。所以想要提高智商，你一定要保證睡眠。B、平常多一些思考：你就是太過於依賴別人了，什麼事情都需要別人幫你安排得好好的，自己一點都不想要動腦。你覺得這樣最輕鬆最快樂了，只要享受現成的就行。但是如果長時間的不動腦，那麼腦袋也是會生鏽的。當你再想要重新啟動的話，就會有一些費勁了。所以如果想要保持機智，那麼平常還是要多多思考問題。

C、多多補充營養：當一個人身體很虛弱的時候，腦袋也是轉不過彎來的。因為自己的精力都在想著如何能夠讓自己恢復健康了，怎麼還有力氣去花精力動腦呢。你最大的問題就是時常都在身體不舒服，所以什麼事情都做不好。而如果你想要提升自己的智商，那麼你當前最需要做的就是多多補充營養，健康了你才能聰明。D、多與人溝通多學習：你在跟別人聊天的時候，時常就會感覺到有點費勁。因為別人在聊的很多事情你會發現自己完全聽不懂，雖然每一個字你都認識，但是合起來的意思，你就是會聽得暈頭轉向的，特別的迷茫。而你智商不夠主要是因為知識不夠，想要讓自己更聰明一些，你就需要保持學習，然後多多與人溝通。

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