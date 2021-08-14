29句爆笑床話「即刻撲滅慾火」男人聽到秒冚旗　呢句你可能都講過

被封為「性愛博士」的台灣性專家許藍方以大方、犀利態度談論性愛議題而爆紅，早前許藍方在社交平台PO文詢問大家在床事進行時，聽過「最解嗨的一句話」為何？引發網友熱議，短短一天就有近8千筆奇葩留言，讓她笑到飆淚、肚子痛。



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「壞壞時聽過最解嗨的一句話是什麼？」一句簡短的詢問，意外引發鄉民熱烈回應，大家依據自身經驗留言分享，其中「說要X死我，結果我每次都活得好好的」、「我老婆在上面突然問我，你知道海星沒有腦嗎」、「我厲害還是妳前男友厲害」，這3句獲得最多讚數，而許藍方也回覆第一句表示「笑死我了啦！」

另外也有網友分享「所以我們是什麼關係」、「突然停下來問我，他下個月休假要休什麼時候」、「你有沒有看到觀世音」、「你壓到我頭髮了」、「我跟你男友誰比較猛」、「我要上班了，你還有5分鐘」，另外也有網友認為「最解嗨是都沒聲音，是在哈囉？」

事實上，這篇文是許藍方的小編PO出的，而許藍方看到網友們熱烈交流，隨後也發文表示「第一次看留言笑到飆淚肚子痛停不下來，覺得這個世界好有趣！」她感謝大家既娛樂又寫實的分享，最後她也因笑到睡不著，打破已實行半年的早睡早起作息。

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