疫苗抽獎結果一覽｜恒基、永安、新鴻基、總商會│附領獎方法+期限

【疫苗接種優惠著數／打疫苗抽獎結果名單／登記連結／懶人包／新鴻基／香港總商會／煤氣公司／恒基】商界紛紛推出大抽獎鼓勵巿民接種新冠疫苗，獎品包括千萬元觀塘凱匯單位、禮券、足金、港鐵車票、iPhone、Benz等。

本文集合各大抽獎已得出結果的獲獎名單讓大家核對，那就不怕會錯過中獎了。



各疫苗抽獎登記連結請按此：打疫苗抽獎登記連結、截止日期不斷更新｜總商會、新鴻基、豪宅｜附提高中獎機會方法

【最新更新】恒基足金第4輪得獎名單公布、包括永安百貨大抽獎首輪得獎名單、新地會第一期、SASA莎莎第3期、媒氣公司第二期、新鴻基8月12日至8月19日、總商會第2輪、聯合出版抽獎得獎名單。



恒基足金大抽獎

恒基足金大抽獎有6次抽獎活動，於2021年6月21日至2021年9月20日進行。

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即睇恒基足金抽獎最新第4輪得獎名單▼▼▼

再看恒基足金抽獎之前3輪得獎名單▼▼▼

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每一名得獎者均會於抽獎日期起計5天內，以登記時提供的流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知，必須於發出的通知起計14日內在指定場地親自領取獎品；如任何得獎者未有於上述領獎日期內領取相關獎品，即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

各獎品領獎日期、領獎中心位置＋開放時間▼▼▼

恒基足金抽獎得獎名單詳情請按此

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總商會抽Benz、港鐵全年車票

總商會共舉行7輪抽獎，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日進行。

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8月19日總商會抽獎第3輪得獎名單▼▼▼

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8月5日總商會抽獎第2輪得獎名單▼▼▼

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未被抽中的參加者將自動進入下一輪抽獎，毋須重新登記，第5輪抽獎將於9月2日進行。得獎者須在其中獎的該輪抽獎後12天內，於指定時間及地點親身領取獎品，並出示由總商會發出的短訊通知、香港身份證正本、2019冠狀病毒病疫苗接種紙本紀錄正本及／或政府「醫健通eHealth」手機程式或「智方便」應用程式內的紀錄；若未能出示，獎品會被沒收。

得獎者亦須簽署一份書面同意書，同意總商會向香港特區政府核實其疫苗接種紀錄。

總商會抽獎得獎名單詳情請按此

8月18日永安百貨180萬元禮券大抽獎

永安百貨共舉行14次大抽獎，首輪抽獎結果已於8月18日公布。

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即睇永安百貨大抽獎首輪得獎名單▼▼▼

得獎者須於得獎結果公布後3個月內親自領取獎品，如未有於領獎期內領取獎品，即被視為放棄該獎品及喪失得獎資格。得獎者領獎時須出示中獎機印發票正本、中獎抽獎券顧客存根、香港身份證正本、疫苗接種紀錄正本或電子紀錄，並須向永安百貨有限公司提供書面同意以向政府核實疫苗接種紀錄。

永安百貨大抽獎得獎名單詳情請按此

新鴻基新地會日日有獎抽包括Samsung Galaxy S21 Ultra 5G及2000元餐飲現金券等

新鴻基新地會日日有獎抽抽獎期為8月16日至9月15日。

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即睇新地會第一期抽獎（8月16日至8月22日）得獎名單▼▼▼

得獎者須於短訊通知中的指定日期內親臨指定地點領獎。如未能於指定時間內親臨指定地點領獎，將視為自願放棄中獎資格。

新鴻基新地會日日有獎抽得獎名單詳情請按此

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SASA莎莎$100萬元現金券抽獎

SASA莎莎會舉行10次抽獎，分別在8月2日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、10月4日舉行，目前已舉行兩輪抽獎。

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即睇SASA莎莎抽獎第1、第2輪、第3輪得獎名單▼▼▼

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得獎者會於每次抽獎日起計7天內，透過WhatsApp或短訊方式獲個別通知，並必須於收到通知日起計1個月內親自領取獎品；未能於指定時間內領取獎品，將被取消獲獎。

SASA莎莎抽獎得獎名單詳情請按此

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新鴻基地產日日抽iPhone 12、Staycation

新鴻基抽獎期為2021年7月1日至8月31日，抽獎將於每個抽獎日下午1時30分抽出。

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即睇最新新鴻基8月12日至8月18日得獎名單▼▼▼

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得獎者須於短訊通知中的指定日期內親臨指定地點領獎，如未能於指定時間內親臨指定地點領獎，將視為自願放棄中獎資格。

新鴻基得獎名單詳情請按此

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媒氣公司$1萬電子購物禮券抽獎

媒氣公司會舉行5期抽獎，分別在8月3日、8月17日、8月31日、9月14日及9月28日公布。

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即睇媒氣公司抽獎得獎名單▼▼▼

第一輪得獎名單：

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第二輪得獎名單：

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上一輪沒中獎的已登記市民，將自動進入下一期抽獎。所有得獎者將透過短訊方式獲個別通知；如2021年12月31日或之前沒有到指定煤氣客戶中心領取，會被視作放棄領取獎品權利。

媒氣公司抽獎得獎名單詳情請按此

聯合出版集團200萬元書券抽獎

聯合出版集團將舉行兩期抽獎，首期得獎名單已於8月13日公布，第二期得獎名單會於9月15日公布。

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即睇聯合出版集團抽獎第一期得獎名單＋領獎日期▼▼▼

得獎者會在抽獎公布日起計10日內獲個別通知。如得獎者未能於上述領獎日期內到指定地點領取相關獎品，即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

領取獎品時，得獎者須親身到指定地點領獎，並出示手機得獎短訊通知、香港身份證正本、衛生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。

聯合出版集團得獎名單詳情請按此

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