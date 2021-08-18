22歲主人離奇被槍殺棄屍街頭　忠犬赴葬禮不捨躺墓上惹網民心碎

美國田納西州日前發生1宗槍擊案，22歲的農村青年華拿（James William Warner）被人槍擊，遭兇徒遺棄街上等死。死者的父母見到遺體時屍身已經腐爛，故他們馬上舉行葬禮。葬禮上兒子雖然入土，但他生前愛犬仍難接受主人離去，在墳上躺着依依不捨，畫面令網民心碎。據悉疑犯為當地1名法官的兒子，案發當日他還開槍射中華拿女友頭部，她仍然留醫，警方目前已落案控告他企圖謀殺，但未正式控告他謀殺華拿，犯案動機未明。



小狗艾斯躺在主人華拿墳上不願離開，畫面令網民難過，並為華拿一家祈禱。（「Christy West Warner」fb圖片）

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日前Twitter及facebook流傳1張狗狗躺在主人墓上的照片，令許多網民看得非常難過，更慘的是牠的主人還未尋冤得雪。案件發生於上周五早上（13日），田納西州納士維（Nashville）的鐵路人員發現22歲的華拿死在街道上。警方相信他是被人擄到該區域才被槍擊，被兇手遺棄街上。

華拿於周日（15日）下葬，他養的小狗艾斯（Ace）相當不捨，葬禮上一直躺在主人的墓上，畫面被華拿的母親拍下，令許多網民看得傷心。華拿的母親指，得悉兒子死訊時嚇到「靈魂出竅」，整個人崩潰。她透露狗狗艾斯和華拿感情要好，高中時艾斯每天都陪他一起上課，等到主人進學校，艾斯會自己待在卡車上等主人下課，華拿媽媽說狗狗乖巧又特別，兒子以牠為榮。由非家人收到華拿屍體時，屍身已出現腐爛，故要馬上安葬。

華拿和家人一起經營農場，他的叔叔是田納西州眾議員Todd Warner，他形容華拿是典型農村男孩，是熱愛生活的好孩子，卻遇到悲慘結局。慘遭槍擊的除了華拿，還有他的女友，當地警方上周六已發通緝令，指25歲男子里奇（Samuel Earl Rich）涉嫌謀殺華拿。警方透露，里奇案發當日早上亦槍擊了華拿的女友佩里曼（Gracie Perryman） ，導致對方頭部中槍重傷送院，情況危殆。

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里奇涉案後即變成該州頭號通緝犯，周日晚上已被拘捕。不過，警方目前只指控他企圖謀殺，仍未正式控告他謀殺華拿，但推斷他和華拿被殺有關，未清楚犯案動機。

里奇有毒品案底，他犯案後一度偷了屬於華拿或其女友的私家車逃去，落網後被禁止保釋，外媒指里奇是當地1名法官的兒子。

（綜合）