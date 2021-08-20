立陶宛阿婆私釀平價烈酒售賣　引發區內大規模甲醇中毒　16人死亡

飲酒貪平可能是在「玩命」。立陶宛日前發生1宗集體中毒事件，當地1個社區的居民，疑同樣購買1名63歲婆婆的私釀酒後集體入院，醫生發覺可疑終揭發大規模中毒事件，目前已有16人死亡。毒理學醫生指，他們可能死於甲醇中毒。當地傳媒爆料，該婆婆已在區內賣私釀多年，鄰居疑貪其私釀伏特加比正當商店便宜幾歐元而幫襯，她本人對事件不感內疚。執法部門已起訴她非法販運酒清及非法自製酒精，擬加控過失殺人罪名。



63歲疑犯因非法販運酒清及非法自製酒精被捕。（網上圖片）

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事發於立陶宛中南部城市考納斯（Kaunas），揭發事件的是當地1間醫院的醫生，他們發現一批人酒後不適入院，而且來自同一社區，就連症狀都類似。執法部門因此認為和假酒有關，直至周一（16日）已有16人因飲酒問題死亡，死者介乎30至60歲。

執法人員指從未見過這麼多人因飲酒中毒，多數受害者都住得很近，8月9日，執法人員衝入區內63歲居民 Violeta D. 公寓拉人，從地下室拿走一些箱子。

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當地傳媒報道，Violeta在區內被稱作「Vile」，已在區內生活約15年，是區內有名的私釀者，顧客多數50至60歲，間中也會有30多歲的人光顧，她所住公寓就是非法交易私釀酒的地點，案發後竟不感內疚。

雖然警方不時在區內搜查，但她多次脫身。有執法人員透露，Violeta行事謹慎，只容許由熟客介紹可靠的新客上門，新客要明確指出自己由誰介紹，有時更要預先約定敲門次數，所以警方很難扮成客人上門突擊檢查。即使巡查也沒發現她家裏有大量存酒。

過去10年，當地警方已搗破了數十個非法釀酒場，但Violeta僅僅於2010年和2013年因非法販運烈酒被罰款，之後未有被捕。據報她賣的私釀伏特加比商店賣的會平上數歐元，所以有不少人光顧。

首名受害者60多歲，是和Violeta住同一公寓的鄰居，2人認識很久。他月初向Violeta買私釀酒，完全不覺可疑，因為私釀酒氣味和味道都和正式商店買的無異。飲用一會後，他覺得惡心不適，之後昏迷不醒送院，8月7日死亡。

有鄰居透露Violeta長年賣私釀酒，自己母親也曾幫襯過，雖然部分鄰居曾威脅要報警，但她就像什麼都不怕，還吹噓自己幫女兒買了樓，但鄰居從來未見她上班工作，有時會見她將一些神秘瓶子放在浴袍內出入，後來已公然從地下室將裝滿液體的瓶子搬入屋。

考納斯地區檢察官Aukse Lipkevicene交代指，已有16人因事件死亡，還有2人留醫，目前正調查16名死者正式死因，另1人疑為過失致死，當局不排除還有更多受害者。Violeta已被控非法販運酒清及非法自製酒精，檢方擬加控過失殺人罪。

搜查過程中，執法人員檢獲數百公升烈酒、原材料及工具，但仍未查到她是如何入手。由於擔心Violeta會銷毀證據，故檢察官要求拘留她1個月，並呼籲民眾不要從非法途徑買酒。

當地病毒學醫生Jonas Surkus表示，受害人很可能死於甲醇（即工業酒精）中毒，較一般酒精中毒嚴重。由於甲醇味道和正常酒精乙醇類似，人們未必飲得出，但直接喝下1個玻璃杯、約30毫升的劑量都可以致命。

他指以前的人喝了純的甲醇，幾乎無可能救治，現在飲假酒中毒的，多數是喝了較低濃度、和普通酒精混合的甲醇，獲救機會較高。甲醇中毒主要症狀是腹痛、頭痛、嘔吐及惡心，若是高純度甲醇，可能在1小時至數小時內，就會出現疼痛及抽搐。

（綜合）