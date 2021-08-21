新手媽副乳腫脹「竟是第3粒奶頭」台醫出力一擠突噴汁：要擠乾淨

高雄市一名30多歲女子生產後，發現副乳腫脹，擠壓甚至會流出分泌物，她以為是青春痘，回診時緊張問台灣婦產科醫師，「這是什麼東東？」經檢查後，醫師發現，女子的副乳不僅有乳頭，還擠得出乳汁，屬於罕見案例，他也告訴女子，副乳乳汁量不多，但脹奶時仍要記得排空，以免發炎感染。



收治病例的台灣高醫婦產科主治醫師詹德富表示，這名30多歲女子已屆高齡產婦年紀，所以到醫學中心就診，產檢、生產過程都很順利，產後回診也都很正常，不過女子主訴，覺得腋下和乳房間，也就是副乳位置腫腫的，摸起來也有點痛，擠壓還會流出分泌物，以為是青春痘膿皰，當下很緊張。

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到院檢查後，女子發現流出的分泌物，其實就是乳汁，不禁放心許多，但也忍不住問：「這怎麼解決？」詹德富則說，未來若覺得外觀不好看，或是會流出乳汁，又或覺得不好看、不舒服，其實可以到整形外科處理乳腺和乳頭，就會恢復正常。

詹德富表示，副乳在產後很常見，一般腫起來也沒什麼問題，但是若擠出乳汁就很少見，經檢查，女子的副乳確實有乳頭，且擠壓後確實有出現乳汁。

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詹德富：其實人類原本有6至8對乳房

為什麼副乳有乳汁？詹德富解釋，人是哺乳類動物，有6至8對乳房，不過退化後只剩下一對，有些人消退不完全，就會產生副乳現象。而副乳又分3種現象，有些人只有乳頭但沒有乳腺；其次是沒有乳頭，只有乳腺；另一種則是有乳腺、有乳頭。

詹德富表示，有乳腺、有乳頭者，平常不易發覺，大多是在產後才會出現，而這位女子有乳腺、有乳頭，又可以擠出乳汁，屬於醫學上少見例子。

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副乳產生乳汁，是否會影響哺乳？對此，詹德富強調，「不會影響」，因為乳腺各自獨立，正常乳房所產生的乳汁不相通，副乳產生的乳汁量也不多，不過若脹的蠻嚴重，還是需要排空，以免發炎感染。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】