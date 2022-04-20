【快速心理測驗】選一杯果汁　揭露你一生中最難忘的那人是誰

你也喜歡透過心理測驗認識自己嗎？心理測驗一直以來都是人們廣為參考的一項數據，不但在香港，甚至連外國也都很喜歡做這樣的心理測試。



每個人的生命中都有可能出現讓人「念念不忘」的對象，有可能是愛人，有可能是朋友。

現在我們就分享了一個心理測驗，依據你的答案會表現出你的隱藏性格與內在個性，究竟你會如何發揮呢？直覺選出哪杯果汁是你最想喝的吧！

一杯果汁 揭露令你最念念不忘的那人是誰（點圖開始測試）👇👇👇

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選擇蘋果汁的你，最難忘記的是：朋友。讓你無法忘記的是與朋友們一同玩鬧嬉戲的場景，或許此刻的日子和工作給你帶來煩惱，但閉上眼睛仔細想想，仍是有許多讓你高興的人。不管是兩小無猜的朋友，或是公司裏的同事，即使你們曾鬧過彆扭，即使你們之間是一種競爭的關係，但在你看來他們都是難以捨棄的一部分。安於現狀努力向上，即使這一路困難重重他們也會在背面支撐你而且幫助你，所以好好愛惜這些朋友，但也留意不能過度依靠。

選擇番茄汁的你，最難忘記：戀人。你無法承受伴侶在你身邊的愛人消失在回憶中，每一段刻骨銘心的愛都是難以忘懷的，或許它曾損傷到你，但在你的心裏它依舊占有著極為重要的地位。灑脫又實在的你依然相信真愛，懂得愛惜現在擁有的，會是一個優秀的愛人。建議你不要再被愛情沖昏了頭，除此之外還有許多你值得去關懷的人。

選擇柳橙汁的你，最難忘記：自己。你的終身都在為別人而活，所以你想找回內心深處最實在的你。現在的你在庸瑣中感到盲目，你看不清楚眼前的方向是通往何處，你不明白你的努力是為了什麼。你甚至拋棄了開始的願望，僅僅日復一日的過活，此刻的你或許正在做著與願望無關的工作，你會有惋惜和苦楚，但期望這些都擊垮不了你，由於終究的你仍是會期望自己的人生能夠完好。關於人生你有著不言放棄的心，因而你無法將自己的親人，朋友從回憶裏抹去。所以現在的你要做的就是好好努力，儘量不去給自己留下惋惜。

選擇鳳梨汁的你，最難以忘記：工作。當這杯鳳梨汁端在手中時，你卻難以拋棄你這終身的追求，工作能夠給你帶來光環，但也會使你疲倦。儘管如此，在你看來它依舊是非常重要的一部分，你希望能夠成功，而且非常享受工作給你帶來的充實感。將工作放在人生第一位的你其實並沒有錯，僅僅太過於沉溺其中會嚴重影響你的生活模式，所以在熱愛工作同時也不要忽略身邊的朋友和親人。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】