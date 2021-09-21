中秋節丨婆婆拒與家人食飯做節　背後原因有洋葱　阿女出招超窩心

對老一輩來說，一家人趁中秋節聚首一堂食飯慶團圓是最重要的事。有網民早前發文，指每年中秋全家也會到婆婆家中「做節」，沒料今年婆婆突然提出「唔好成棚人一齊走上去食飯」，令家人大感震驚，追問下才知道婆婆擔憂自己年紀大未能煮出美味餸菜。樓主的媽媽聞言不禁泛淚，決定召集一眾家人幫忙，同時安慰婆婆，令做節晚飯窩心又圓滿地完成。



有網民分享早前與家人做節的經歷，感慨人愈大便更珍惜家人。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

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該網民於香港討論區發文，表示家人習慣每個周末到婆婆家中相聚，除了去年因疫情影響要「分開幾餐食」，平日的大時大節會連同爺爺嫲嫲及一眾親戚食飯慶祝。不過一向注重做節食飯的婆婆今年竟一反常態，當樓主媽媽問她要否幫忙煮食時，突然提出「今年唔好成棚人一齊走上去食飯」，令家人非常震驚。

在女兒追問下，婆婆才「怕醜」地道出不願做節的真相，指自覺年紀漸大，「好耐冇試過煮咁多人飯啦，𠵱家人老咗味蕾都唔聽使，驚煮得唔好食失禮人呀」。樓主稱，媽媽聽到婆婆的「擔憂」不禁眼泛淚光，只好安慰：「一個人煮唔到咪加多啲人一齊幫手囉，一家人嚟㗎嘛，做節唔係只在乎好唔好食咁簡單，仲要睇係同邊個食㗎！」

樓主指婆婆自覺年紀大味覺退化，擔心未能煮出美味的餸菜，才提出不與家人做節。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）

樓主續指，媽媽其後召集了全家人，於做節當天合力準備晚飯，實踐她安慰婆婆的話。而身為愛孫的樓主事後也有感而發，稱聽到婆婆自覺年老，擔心未能煮出水準後，令他更覺要珍惜與長輩一齊食飯的時間。

帖文引來網民共鳴，感嘆人愈大便愈懂珍惜家人，又大讚樓主及家人堅持與婆婆相聚，「老人家諗嘢會側埋一邊，好在你哋堅持呢餐飯」、「其實食乜都係其次，有節日做藉口可以一家齊齊整整食飯，你同阿婆講已經好幸福，食乜都冇所謂」、「樓主仲有上一代長輩真幸福，有能力有機會真係要對佢哋好啲」。

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：



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