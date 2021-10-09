網民$2300買古董ATM　成功拆箱發現逾萬元剩鈔　但攝影師先係焦點

買二手舊物不時會有警喜！日前有網民分享以300美元（港幣約2300元）的價錢購入一台二手古董ATM，但賣家卻未能提供鎖匙，他們用盡鑽頭、撬棍、切割器和錘子等工具，成功在櫃員機錢箱開出一道裂縫，發現有剩鈔，一度以為有數萬美元。雖然最後點算只有約2000美元（港幣約16,000元），但已經賺翻，「開箱」片更在網上瘋傳。然而，有人指根本不可能如此輕易取得退役ATM，質疑事件造假，但許多網民的焦點從未放在美金上，而是攝影師在漫長影片中表現得極度煩人，「他毀了整件事」。



網民花了300美元買入古董ATM，花一大輪工夫打開錢箱，發現有剩下鈔票。（YouTube／TikTiok影片截圖）

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有網民日前聲稱購買了1台舊式提款機（ATM），並拍片記錄「開箱」過程，上載到TikTok分享。他們解釋賣家出售時說沒有鎖匙，如果他們想買，裏面的東西都歸他們。他們以300美元的價錢買下後，帶回家中嘗試打開，看看裏面會否有錢。

他們拉開ATM下方的櫃，有個相信是裝錢的金屬箱，先鑽出一個洞查看，發現裏面真的有鈔票，立馬用上鑽頭、撬棍、切割器和錘子，花了一大輪工夫，成功開出一道裂縫，慢慢將裏面的鈔票拉出。見到鈔票時，他們一度以為裏面可能有上萬計美元，逐一拉出鈔票，點算發現只有約2000美元，但已經賺翻。有當燒桿工的網民提醒，他們用了這麼多工具，應該戴好護目鏡。

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影片有超過600萬次觀看，吸引許多人留言。有網民質疑影片造假，除認為不可能如此輕易買到舊的ATM、拍片者沒有交代ATM來源外，裏面會剩下錢才是奇事。

然而，許多網民留言由頭到尾無關注他們發現美金，而是紛紛留言鬧爆攝影師非常煩，不停說話打亂氣氛，而且說的話沒什麼用，「攝影師快離開」、「別給攝影師分錢」、「攝影師，安靜點」、「他是最糟糕那種人」、「攝影師的聲音令人非常煩厭」，結果所有人的評論其實都是在叫攝影師住口。

（綜合）

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